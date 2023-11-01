به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرلشکر پاسدار مصطفی ایزدی فرمانده قرارگاه سایبری و تهدیدات نوین قرارگاه مرکزی حضرت خاتم الانبیا (ص) بعداز ظهر چهارشنبه در همایش بصیرت افزایی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات که در دانشگاه شهید محلاتی قم برگزار شد، انقلاب اسلامی را انقلاب ارزش‌ها دانست و اظهار داشت: امروز انقلاب اسلامی در جهان توانسته است یک نگاه جدیدی را به بشریت هدیه کند و دلیل آن هم این است که یک روح ملکوتی، یک انسان نزدیک به معصوم، بنیانگذار و راهبر این انقلاب و نفس روحانی حضرت امام خمینی (ره)، این پیام ملکوتی را از قم به جهان رساند.

سرلشکر ایزدی با بیان اینکه انقلاب اسلامی، مقدمه انفجارات عظیم در منطقه است، یادآور شد: ما باید راه شهدا را که از امانات انقلاب اسلامی هستند، با بصیرت ادامه بدهیم.

فرمانده قرارگاه سایبری و تهدیدات نوین قرارگاه مرکزی حضرت خاتم الانبیا (ص) با بیان اینکه انسان در نگاه انقلاب اسلامی، دارای دو بعثت است، ابراز کرد: همانطور که پیامبر اکرم (ص)، بعثت درونی داشتند و این بعثت درونی در غار حرا یک جلوه برجسته‌ای دارد که باعث شد قرآن بر قلب نورانی حضرت نازل شود.

وی اضافه کرد: انسان یک بعثت بیرونی نیز دارد و این بعثت بیرونی همان رسالت پیامبر اکرم (ص) است و مصداق بارز آن «یزکّیهم و یعلّمهم الکتاب و الحکمة» است.

سرلشکر ایزدی با تاکید بر اینکه بعثت بیرونی همان رسالت انقلاب اسلامی است، افزود: پیامبر اکرم (ص) برای همین رسالت مبعوث شدند و ائمه هدی نیز این راه را با سختی و شهادت طی کردند تا انسان به حیات طیبه برسد و از مسیر طاغوت به راه نورانی حق رهنمون بشود که انقلاب اسلامی نیز اینچنین رسالتی را دارد.

وی با اشاره بر سخن فیلسوف غربی، میشل فوکو که می‌گوید، انقلاب اسلامی بعد از رنسانس کار بزرگی را انجام داده است، اذعان کرد: غربی‌ها دارای نهله‌های مختلف فکری بودند و مبنای نهله‌های مختلف فکری آن‌ها، اومانیسم بود و اساس اومانیسم، هیومانیسم است و آن به این معناست که انسان مادی محور است و تمام ساختار لیبرالیسم غربی و سایر حکومت‌هایی که تشکیل دادند، بر اساس نگرش اومانیستی است.

پیروزی انقلاب اسلامی شکست قطعی ایدئولوژی امپریالیسمی بود

سرلشکر ایزدی با بیان اینکه مبانی فلسفی نگاه اومانیستی بر محور قدرت است، ادامه داد: به گفته میشل فوکو، انقلاب اسلامی معنویت را وارد سیاست کرد و مدعی بود که پیروزی انقلاب اسلامی، شکست قطعی ایدئولوژی امپریالیسمی است.

فرمانده قرارگاه سایبری وتهدیدات نوین قرارگاه مرکزی حضرت خاتم الانبیا (ص) با تصریح بر اینکه ما در انقلاب اسلامی دارای ابعاد وسیع و کاملاً متمایز از سایر انقلاب‌ها هستیم، خاطرنشان کرد: انقلاب واقعی، انقلاب اسلامی است و از حرکات عظیم انقلاب اسلامی که امروز، شاهد انفجارات عظیم آن در منطقه هستیم می‌توان به همین قضیه طوفان الاقصی اشاره کرد.

وی با تاکید بر اینکه عملیات بی‌نظیر طوفان‌الاقصی، این رژیم منحوس صهیونیسمی را که تمام کشورهای عربی در مقابلش خاضع بودند، دچار اضمحال کرده است، گفت: طوفان الاقصی، دستاوردهای بزرگی را به وجود آورده است و این حرکت بسیار پربرکت و انشالله تداوم طومار این رژیم پوشالی را بهم خواهد زد.

سرلشکر ایزدی با بیان اینکه عملیات طوفان الاقصی دارای چند محور ارزشی است، اظهار کرد: رژیم اشغالگر قدس در منطقه فلسطین با داشتن ارتش بی‌روحیه، مهاجرت‌های معکوس و دولتی پر از اختلاف در حال متلاشی شدن و اضمحلال است.

وی با بیان اینکه تمام نقشه‌های اسرائیل نقشه بر آب شده است، اضافه کرد: همه دنیا به خروش درآمده است و این اتفاق نشان دهنده یک حرکت تمدنی جدید در هندسه قدرت و تمدن انقلاب اسلامی است.

فرمانده قرارگاه سایبری وتهدیدات نوین قرارگاه مرکزی حضرت خاتم الانبیا (ص) با تاکید بر اینکه فضای مجازی پاشنه آشیل دشمن است، اظهار داشت: غربی‌ها به این موضوع اعتراف کردند که وضعیت کنونی با وضعیت نبرد اقتصاد و حکمرانی تفاوت کرده است و باید مطابق با آن عمل بکنیم.

سرلشکر ایزدی با بیان اینکه دنیای حکمرانی جدید وارد فضای پارادایمیک جدید شده است، تاکید کرد: در این صورت در این فضا، سایبر منشأ تحولی بدیع در کلیه ارکان قدرت ملی از جمله اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، امنیتی، دفاعی است و برای پیشرفت در همه عرصه‌ها و بنیان‌گذاری تمدنی نوین در هندسه جدید قدرت لازم است به صورت بنیادی بدان پرداخت و نسبت به باز معماری حکمرانی در عصر جدید همت کرد.