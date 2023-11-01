به گزارش خبرنگار مهر، دادستان دهلران عصر امروز چهارشنبه در همین ارتباط در گفت و گو با رسانه‌ها گفت: مجموعه تفریحی چشمه آبگرم دهلران به دلیل عدم رعایت مقررات ایمنی پلمب شده است.

بهنام تیرافکن بیان داشت: با توجه به فوت دو شهروند در این مجموعه تفریحی رخ داده، تا زمان اعلام نظر قطعی کارشناس حوادث و نظریه پزشکی قانونی و رفع تمامی معضلات و ایمن سازی این مجموعه پلمب است.

وی با اشاره به اینکه پرونده در راستای فوت پدر و پسر در دادسرا تشکیل شده است، اظهار داشت: علت فوت این دو شهروند به صورت ویژه توسط کارشناسان حوادث و پزشکی قانونی در حال بررسی دقیق است.

تیرافکن بیان داشت: رعایت نکات ایمنی در مجموعه‌های تفریحی یکی از الزامات قانونی است که باید مد نظر مالکان باشد و این دادستانی برابر قانون با متخلفان که استاندارهای لازم را برای ایمنی و حفظ جان شهروندان را رعایت نکنند ورود و برخورد قانونی خواهد کرد.

چشمه‌های آبگرم با خواص درمانی و گوگردی در فاصله ۳ کیلومتری از شهر دهلران، در دامنه کوه سیاه کوه و نزدیک به غار خفاش قرار دارند که با دمای حدود ۵۰ درجه سانتیگراد دارای چشمه‌های آبگرم و استخرهای درمانی دارد ولی متاسفانه تاکنون علاوه بر شهروندان دهلرانی چندین گردشگر دیگر به خاطر استنشاق گاز گوگرد جان خود را از دست دادند