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۱۰ آبان ۱۴۰۲، ۱۸:۱۴

با دستور دادستان دهلران؛

مجموعه چشمه‌های آبگرم دهلران پلمب شد

مجموعه چشمه‌های آبگرم دهلران پلمب شد

ایلام-مجموعه چشمه‌های آبگرم دهلران با دستور دادستان این شهرستان پلمب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، دادستان دهلران عصر امروز چهارشنبه در همین ارتباط در گفت و گو با رسانه‌ها گفت: مجموعه تفریحی چشمه آبگرم دهلران به دلیل عدم رعایت مقررات ایمنی پلمب شده است.

بهنام تیرافکن بیان داشت: با توجه به فوت دو شهروند در این مجموعه تفریحی رخ داده، تا زمان اعلام نظر قطعی کارشناس حوادث و نظریه پزشکی قانونی و رفع تمامی معضلات و ایمن سازی این مجموعه پلمب است.

وی با اشاره به اینکه پرونده در راستای فوت پدر و پسر در دادسرا تشکیل شده است، اظهار داشت: علت فوت این دو شهروند به صورت ویژه توسط کارشناسان حوادث و پزشکی قانونی در حال بررسی دقیق است.

تیرافکن بیان داشت: رعایت نکات ایمنی در مجموعه‌های تفریحی یکی از الزامات قانونی است که باید مد نظر مالکان باشد و این دادستانی برابر قانون با متخلفان که استاندارهای لازم را برای ایمنی و حفظ جان شهروندان را رعایت نکنند ورود و برخورد قانونی خواهد کرد.

چشمه‌های آبگرم با خواص درمانی و گوگردی در فاصله ۳ کیلومتری از شهر دهلران، در دامنه کوه سیاه کوه و نزدیک به غار خفاش قرار دارند که با دمای حدود ۵۰ درجه سانتیگراد دارای چشمه‌های آبگرم و استخرهای درمانی دارد ولی متاسفانه تاکنون علاوه بر شهروندان دهلرانی چندین گردشگر دیگر به خاطر استنشاق گاز گوگرد جان خود را از دست دادند

کد مطلب 5927950

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