گلوگاه نفتی و غذایی رژیم صهیونیستی در تیررس مقاومت

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: در حالی جنگ نابرابر رژیم صهیونیستی با حمایت آمریکا و چند کشور غربی علیه مردم غزه حدود چهار هفته ادامه پیدا کرده که تنها دستاورد آن برای محور غربی- صهیونیستی کشتار نزدیک به ۹ هزار غیر نظامی بوده است.

در این چهار هفته دولت‌های غربی از جمله آمریکا و انگلیس با سفر به سرزمین‌های اشغالی از حمایت همه جانبه خود از ماشین جنگ رژیم صهیونیستی به طور علنی پرده برداری کردند. اهدای بمب‌های یک تنی از آخرین هدایای آمریکایی‌ها برای رژیم صهیونیستی بود که اخیراً در اردوگاه جبالیا هزاران فلسطینی را به خاک و خون کشید. به نظر می‌رسد برای جلوگیری از تجاوزات این رژیم موقت علیه مردم غزه راهکارهای اساسی نیاز باشد.

امروز رژیم صهیونیستی با وجود داشتن حمایت‌های آشکار غربی و آمریکایی در بعد سیاسی و همراهی چند کشور عربی در جنگ اخیر شکست‌های پی در پی و غیر قابل ترمیمی خورده است. از این رو به اعتقاد کارشناسان سیاسی یکی از مهمترین راهکارها برای ضعیف کردن این رژیم جعلی فشارهای اقتصادی و قطع شاهرگ‌های حیاتی اقتصاد رژیم صهیونیستی در منطقه از طریق ممانعت از ورود کشتی‌های تجاری اسرائیل به دریای سرخ و دریای مدیترانه است.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی اخیراً در سخنانی از دولت‌های اسلامی خواستند راه صدور نفت و ارزاق به رژیم صهیونیستی را مسدود و با آن رژیم همکاری اقتصادی نکنند.

این راهکار رهبری در خصوص مسدود شدن صادرات نفت و ارزاق و عدم همکاری اقتصادی دولت‌های اسلامی به عنوان مهمترین ضربه علیه رژیم صهیونیستی قلمداد می‌شود.

فلج شدن تجارت دریایی رژیم صهیونیستی با حضور نیروهای یمنی

رژیم صهیونیستی عمدتاً در تجارت اقتصادی به دریا متکی است، یا از دریای سرخ تا تنگه باب المندب برای رسیدن به شرق آسیا، یا از طریق دریای مدیترانه به عنوان راه مواصلاتی به اروپا.

از این رو نیروهای مقاومت برای ضربه زدن به منافع رژیم صهیونیستی در راستای کنترل این نظام وحشی، مسیر امن این رژیم برای تجارت دریایی را مدتی است که آشفته کردند.

محمد فرج مدیر مسئول المیادین طی یادداشتی در خصوص تشدید پرتاب موشک‌های بالستیک و پهپادهای یمنی و تأثیر آن بر اقتصاد اسرائیل نوشت: از یک سو این اقدام از ورود کالاهای راهبردی به اسرائیل جلوگیری می‌کند و از سوی دیگر قیمت بیمه‌نامه کانتینرهای حمل و نقل را افزایش می‌دهد تا آنجا که تجار از تجارت با «اسرائیل» به دلیل شرایط نا امن در منطقه پرهیز می‌کنند.

وی ادامه داد: اسرائیل با هند (بیش از ۱۰ میلیارد دلار در سال)، با ژاپن (نزدیک به ۳ میلیارد دلار در سال)، با کره جنوبی (۳.۵ میلیارد دلار در سال) مراوده تجاری دارد. که همه این مبادلات تجاری سودآور برای اسرائیل محسوب می‌شوند در صورت ادامه تهدید یمن علیه «اسرائیل» به شدت با کاهش یا حتی با توقف کامل روبرو می‌شود.

قطع نفت، خنجری بر گلوی رژیم صهیونیستی

یکی از منابع مورد نیاز و حیاتی برای رژیم صهیونیستی نفت است. کشورهای دارای ذخایر نفتی سالانه مقادیر زیادی نفت به این رژیم جعلی صادر می‌کنند. آمریکا و برزیل در ماه‌های اخیر مقدار صادرات نفت خود را به اسرائیل افزایش دادند. بلومبرگ در گزارش اخیر خود اعلام کرد، اسرائیل از اواسط ماه می، حدود ۲۲۰ هزار بشکه در روز نفت‌خام وارد کرده و حدود ۶۰ درصد از این واردات متعلق به دو کشور مسلمان آذربایجان و قزاقستان بوده است. تولیدکنندگان غرب آفریقا، عمدتاً گابن نیز نقش مهمی در شبکه تأمین نفت اسرائیل دارد.

یکی دیگر از ورودی‌های نفت خام به اسرائیل صادرات نفت خام از کردستان عراق به ترکیه و پس از آن به اسرائیل است.

در ماه‌های گذشته در پی رأی دادگاه بین المللی داوری به نفع دولت مرکزی عراق و به تبع آن توقف صادرات نفت خام از اقلیم کردستان به ترکیه، دولت مرکزی در بغداد تاکید کرده که کردستان عراق حق فروش مستقل نفت را ندارد و این امر به وضوح منجر به قطع تجارت با رژیم اسرائیل شد. اگر چه در این مدت رایزنی‌های زیاد صورت گرفته تا مجدد این صادرات برقرار شود.

مسدود کردن راه ارزاق بر رژیم صهیونیستی

یکی دیگر از راهکارهای ممانعت از وحشی گری رژیم صهیونیستی ممانعت در مسیر کشتی‌های تجاری تأمین کننده مواد غذایی برای رژیم صهیونیستی است.

با افزایش حملات نیروهای مقاومت به بنادر اصلی رژیم صهیونیستی چون اشدود شرکت‌های کشتیرانی برنامه حرکت به سمت این مناطق را لغو می‌کنند.

نشریه صهیونیستی تایمز آو اسرائیل در همین رابطه نوشت در روزهای اخیر، یکی از خطوط بزرگ کشتیرانی ترابری تایوان در واکنش به جنگ کنونی رژیم صهیونیستی و نیروهای حماس، اعلام فورس ماژور کرد. فورس ماژور، بندی از قرارداد است که طرف‌ها را در شرایط غیرعادی مانند جنگ یا بلایای طبیعی از تعهدات و مسئولیت‌های خود باز می‌دارد.

این شرکت تایوانی توقف برنامه ریزی شده یکی از کشتی‌هایش در بندر اشدود (بزرگترین بندر رژیم صهیونیستی) را به دلیل «وضعیت نا امن دائمی» لغو کرد.

بندر اشدود در ۲۵ مایلی تل آویو قرار دارد و یک مسیر دریایی مهم برای انتقال همه انواع کالاهای ورودی و خروجی به رژیم صهیونیستی است و با شرکت‌های لجستیک و انبارهایی از انواع موجود در سایر بنادر مهم سراسر جهان احاطه شده است. اما این بندر همچنین نزدیک مرز غزه است و به همین دلیل شرکت تایوانی اورگرین لاین به نتیجه رسید که با توجه به بمباران‌های غزه دیگر توقف در این بندر برای کشتی این شرکت امن نیست.

از آنجا که اقتصاد رژیم صهیونیستی به شدت به واردات وابسته است. وزارت کشاورزی ایالات متحده در گزارشی در سال ۲۰۲۲ اشاره کرد که این رژیم برای مصرف شکر، روغن‌های گیاهی و دانه‌های روغنی، خوراک، غلات و سایر مواد خامِ متعلق به صنایع غذایی تقریباً به طور انحصاری بر واردات متکی است. از این رو با ورود نیروهای مقاومت حزب الله لبنان به طور مستقیم به جنگ غزه تمامی بنادر این رژیم با خطر امنیتی روبرو خواهند شد.

حیفا بندری در تیررس نیروهای حزب الله

در حالی که کشتی‌های تجاری مقصد خود را به سمت حیفا در شمالی ترین منطقه اراضی اشغالی تغییر می‌دهند که این بندر از جمله اهداف نظامی نیروهای حزب الله در صورت ادامه وحشی گری‌های رژیم صهیونیستی خواهد بود.

روزنامه عبری زبان «معاریو» در گزارشی درباره احتمال هدف قرار گرفتن مخازن مواد خطرناک بندر حیفا توسط موشک‌های حزب الله لبنان، نوشت: ارتش اسرائیل چندین سناریو در خصوص جنگ با حزب الله را پیش بینی کرده که مهمترین آنها حمله به مخازن حاوی مواد شیمیایی خطرناک در شهر حیفا و همچنین آسیب این بندر با موشک‌های نقطه‌زن از لبنان است.

اگر حزب الله از جنوب لبنان درگیر شود، سطح تهدید برای بندر حیفا فوراً تشدید خواهد شد. شرکت مشاوره امنیت دریایی «دریاد گلوبال» در تحلیلی جدید خاطرنشان کرد: «اگرچه کشتی‌ها هدف مستقیم نیستند، اما خطر آسیب جانبی به کشتی‌ها و اختلالات عملیاتی احتمالی، نگرانی قابل توجهی خواهد بود.»

اهمیت دریای سرخ برای رژیم صهیونیستی

یکی از نظریه‌پردازان اسرائیلی، در ۱۹۴۵ در باره اهمیت احاطه اسرائیل بر دریای سرخ نوشت: «ما ناوگان دریایی بزرگی داریم که به همه بنادر جهان رفت و آمد دارد، لذا باید برای آینده به نحوی آماده شویم که ناوگان‌های دریایی و جنگی ما بتوانند محاصره تحمیلی اعراب را در هم شکنند و از طریق تبدیل تدریجی دریای سرخ به یک دریاچه یهودی، ما هم به نوبه خود برخی کشورهای عربی را محاصره کنیم».

شاید زمانی که این نظریه پرداز صهیونیستی چنین ایده‌ای را مطرح کرد، گمان نمی‌کرد یکی از کشورهای عربی در این منطقه به نام یمن با نیروهای خود چنان این منطقه را برای صهیونیست‌ها نا امن می‌کند که کشتی‌ها تجاری به مقصد اسرائیل جرأت عبور و مرور نداشته باشند.

انصارالله یمن مشرف به ساحلی به طول ۴۴۲ کیلومتر در دریای سرخ است و پیش از این در سال‌های ۲۰۱۶، ۲۰۱۷، ۲۰۱۸ و ۲۰۲۰ علیه برخی کشتی‌ها عملیات نظامی انجام داده و در نوامبر ۲۰۱۹، رهبر انصارالله تهدید به حمله به اهداف اسرائیل در دریای سرخ کرد. امروز نیز انصارالله در دفاع از ملت غزه تصمیم دارد که شریان اقتصادی رژیم صهیونیستی در بنادر اشغالی ایلات و حتی حیفا را با قدرت بیشتری زیر آتش قرار دهد و به موازات این اقدام، از حربه کنترل باب المندب برای ادب کردن حامیان رژیم تروریستی داعشیِ تل‌آویو بهره ببرد.

سخن پایانی

با توجه به تأکیدات و هشدارهای رهبر انقلاب در خصوص ادامه وحشی گری‌های رژیم صهیونیستی در غزه خشم ملت‌ها غیر قابل کنترل خواهد شد و مردم در کشورهای محور مقاومت بیش از پیش با نیروهای مقاومت اسلامی هم سو می‌شوند، از این رو افزایش فشارهای سیاسی بر حاکمان کشورهای اسلامی اهرم بازدارنده‌ای در قطع کامل و یا موقت رابطه اقتصادی این کشورها با رژیم موقت صهیونیستی به حساب می‌آید.