خطرات مصرف داروهای بدون نسخه برای کودکان زیر ۶ سال

به گزارش خبرگزاری مهر، افشین منیری، گفت: این درست است که ویروسهای سرماخوردگی از طریق هوا پخش میشوند، به ویژه هنگامی که شخص بیمار سرفه یا عطسه میکند، اما این تنها یکی از راههایی است که ویروس، قربانی بعدی خود را از طریق آن پیدا میکند.
وی ادامه داد: ویروسها میتوانند در دستان شما باشند، اگر شما چیزی را که ویروس روی آن است، مانند تلفن، اسباببازی یا دست دوستتان لمس کنید، ویروسهایی که به دست شما میچسبند به راحتی میتواند از راههایی وارد بدنتان شوند. به عنوان مثال، اگر چشمها یا بینی خود را یا راههای ورودی دیگر بدنتان را لمس کنید، ویروسهای سرماخوردگی معمولی میتوانند تا مدتی روی پوست یا سطوح دیگر زنده بمانند.
عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، به باور غلطی که برای کاهش علائم سرماخوردگی بین بسیاری از بزرگسالان رایج است، اشاره کرد و افزود: بسیاری بر این باورند که داروهای بدون نسخه برای کاهش احتقان بینی، آبریزش بینی و سرفه خصوصاً برای کودکان زیر ۶ سال مؤثر است و عوارض جانبی مضری هم ندارد. اگر فرزند شما زیر ۶ سال است، میتوانید علامتهای بیماری مثل تب را با استامینوفن اطفال و درمانهای خانگی ایمن تسکین دهید ولی تجویز دارهای ضداحتقان فقط بر عهده پزشک کودک شماست.
این متخصص بیماریهای عفونی گفت: داروهای بدون نسخه میتواند برای کودک شما خطرناک باشند، به ویژه هنگامی که به اشتباه، مقداری بیش از دوز توصیه شده به کودک خورانده شود که در این مورد نیز لازم است با پزشک کودک مشورت کنید. علاوه بر اثرات جانبی مانند خواب آلودگی یا بیخوابی، ناراحتی معده و خارش یا کهیر، بچهها میتوانند دچار اثرات جانبی جدی مانند ضربان قلب سریع، تشنج و حتی مرگ شوند.
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