دریافت 15 MB کد مطلب 5929381 https://mehrnews.com/x33qyN ۱۳ آبان ۱۴۰۲، ۰:۰۹ کد مطلب 5929381 فیلم بین الملل فیلم بین الملل ۱۳ آبان ۱۴۰۲، ۰:۰۹ تصاویری از مبارزه جانانه مبارزان قسام با صهیونیستها در بیت حانون مبارزه جانانه زمینی مبارزان قسام فلسطین با ارتش رژیم صهیونیستی در منطقه بیت حانون را در این فیلم مشاهده میکنید. کپی شد مطالب مرتبط افشای فایل صوتی پترائوس؛طرح رویایی ژنرال برای اسرائیل هندوراس هم سفیر خود را از تل آویو فراخواند روند توسعه جنوب استان بوشهر شتاب میگیرد رژیم جعلی صهیونیستی به زودی از بین خواهد رفت برچسبها غزه جنگ غزه مقاومت فلسطین اسرائیل رژیم صهیونیستی ارتش رژیم صهیونیستی ببیت حانون
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