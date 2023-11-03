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کد مطلب 5929381
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۱۳ آبان ۱۴۰۲، ۰:۰۹

تصاویری از مبارزه جانانه مبارزان قسام با صهیونیست‌ها در بیت حانون

تصاویری از مبارزه جانانه مبارزان قسام با صهیونیست‌ها در بیت حانون

مبارزه جانانه زمینی مبارزان قسام فلسطین با ارتش رژیم صهیونیستی در منطقه بیت حانون را در این فیلم مشاهده می‌کنید.

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    نظرات

    • لبیک IR ۱۶:۳۷ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۳
      88 22
      پاسخ
      درود بر فلسطین و درود بر حماس مرگ بر اسرائیل
      • اهواز IR ۱۸:۱۲ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۳
        69 25
        درود برگردان القسام وجهاد اسلامی پیروز خواهید شد هفتم اکتبر درتاریخ اسرائیل وامریکا نوشته شد روزسیاه اسرائیل ...مرگ براسرئیل ..مرگ برامریکا .....کودک کش بی شرف ..
    • صمد ایساق IR ۱۸:۱۹ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۳
      66 18
      پاسخ
      ماشاالله ماشاالله
    • رضا IR ۱۹:۲۵ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۳
      66 20
      پاسخ
      باامید پیروزی موفق باشید رزمندگان اسلام
    • ابراهیم پویا IR ۱۰:۲۹ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۴
      45 20
      پاسخ
      به امید پیروزی پیروزی از آن شماست مردان میدان
    • داود IR ۱۰:۵۳ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۴
      43 26
      پاسخ
      آن شاالله شهادت در این راه نصیب ما هم بشه. خوشا به سعادتتون
    • علی IR ۱۱:۰۵ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۴
      36 12
      پاسخ
      درود
    • فرزاد IR ۱۱:۰۶ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۴
      44 31
      پاسخ
      دمتتتتت گرمممممم. نوکرممم شیر خدا. مرگ بر اسراییللل. چرااااا لامصب عربها به حماس کمک نمی کنن. لعنت بر هر چه اسرائیلی هست. دروددد بر حماس درود بر رزمندگان خدا
    • حمید پور IR ۱۱:۲۰ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۴
      30 21
      پاسخ
      دمشگرم اللهم صل علی محمد و آل محمد علیه‌السلام ان شاءالله شکست صهیونیست پيروزي فلسطین مظلوم اللهم صل علی محمد و آل محمد علیه‌السلام هدیه به تکاوران حماس حزب‌الله سپاه قدس مقدس
    • علی حسین IR ۱۱:۲۷ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۴
      35 20
      پاسخ
      گور پدر اسرائیل
    • IR ۱۳:۴۵ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۴
      29 18
      پاسخ
      درود.بر.حماس
    • رضا IR ۱۴:۰۱ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۴
      25 7
      پاسخ
      درود و سلام بر شهیدان ایران اسلامی و درود و سلام بر شهیدان فلسطین .ان شاءالله با کمک خداوند متعال پیروز خواهید شد.درود به غیرت و سرعت آن که با دست خالی روبروی اسرائیل کودک کش و آمریکای جنایتکار مقاومت می کنید.
    • یا مهدی ادرکنی IR ۱۴:۲۴ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۴
      25 19
      پاسخ
      به امید خدا موفق خواهید شد. ظلم نابود خواهد شد.
    • یاس ۱۶:۱۲ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۴
      28 10
      پاسخ
      گذشت زمانی که فقط سنگ برای مبارزه وجود داشت اکنون قدرت اتش مقابل اتش را بچشید
    • روح اله منتظرالقائم IR ۱۶:۵۰ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۴
      25 9
      پاسخ
      صهیونیست نباید کشته بشن باید تکه تکه بشن
    • ناشناس IR ۱۸:۰۲ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۴
      0 0
      پاسخ
      درود بر شما رزمندگان مقاومت ،انشاالله به امید خدا بر صهیونیست های وحشی و قاتل پیروز خواهید شد ، مرگ بر اسرائیل و حامیانش وخدا وند انشاالله این یه عده مثلاً روشنفکر رو هم به راه راست هدایت کنه
    • رحمت IR ۰۰:۳۸ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۵
      7 1
      پاسخ
      به نام خدای مظلومین.....مابوسه می زنیم بردستان شجاعانی که که درمقابل پلیدترین موجودات که اززشتی درونی انها نامی برایشان پیدانکردم مرگ براین حیوانات به ظاهر انسان که کودک ون را می کشند اگرمردید بمباران نکنید روبرو با مردان بزرگ مسلمان بجنگید ببینید تکه تکه خواهیدشد انشاالله
    • امید IR ۰۰:۴۰ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۵
      4 2
      پاسخ
      مرگ بر آمریکا کودک کش اسرائیل کودک کش انگلیس کودک کش فرانسه کودک کش آلمان کودک کش اروپا کودک کش سازمان ملل کودک کش ،، لعنت به خائن عربستان ترکیه اردن امارات کویت آزبایجان مصر
    • saeed IR ۰۲:۱۸ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۵
      5 1
      پاسخ
      ریز پرنده ها خیلی خوبه تو این جنگ جنگ رو برای حماس در میاره، ها ماشین های کنترولی بمبی یا پهباد های تفنگ دار خیلی خوبه ایشالله آزادی قدس و فلسطین
      • هادی IR ۱۶:۵۷ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۹
        0 0
        زنده فلسطین مرگ بر اسرائیل
    • احمد IR ۱۸:۴۷ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۵
      2 0
      پاسخ
      و اعدو لهم ما استطعتم من قوه زنده باد اسلام
    • رضا IR ۱۰:۱۷ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۶
      1 0
      پاسخ
      درود به شرفتون
    • IR ۱۲:۴۱ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۶
      2 0
      پاسخ
      ای جاااااااااااااانم فدای این همه شجاعت و پایداری اجرتون با حسین جانه کربلا
    • IR ۰۰:۱۱ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۷
      1 0
      پاسخ
      خدا پشتو پناهتون رزمندگان خدا
    • احمدی IR ۱۰:۳۶ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۷
      2 0
      پاسخ
      درود خداوند برشما باد به امید پیروزی برادران مسلمان فلسطین مرگ قوم ظالمین و هم دستان شان
    • عقیل حسینی IR ۱۶:۵۵ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۸
      0 0
      پاسخ
      توکل برخدا نابودی اسرائیل نزدیک
    • هادی IR ۱۷:۰۰ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۹
      0 0
      پاسخ
      درود بر فلسطین

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