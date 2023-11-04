حرکت صنایع به سمت ذخیره سازی گاز اقدامی دو سر سود است

رضا پدیدار، رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، درباره ذخیره سازی گاز توسط صنایع و لزوم حرکت صنایع به این سمت برای جلوگیری از ناترازی انرژی گفت: مدل‌های توسعه و نگهداشت در موضوع گاز مشخص است و یکی از این روش‌ها ذخیره سازی گاز در فصول گرم سال برای استفاده در فصول سرد سال است.

عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران افزود: کشورهای اروپایی به دلیل نداشتن منابع گازی و نیاز آن‌ها به واردات گاز، بیشترین میزان ذخیره‌سازی گاز را دارند و بخش عمده نیاز ذخیره‌سازی گاز در این کشورها توسط صنایع با توجیه‌پذیری کاملاً اقتصادی، انجام می‌پذیرد.

وی در ادامه بیان کرد: برای حرکت در این مسیر ابتدا مسئولان باید در مسیر سیاستگذاری و اجرا قرار بگیرند. ناترازی گاز در این ۴ سال اخیر شدید تر شده و از بعد از بروز کرونا مردم بی رویه از گاز استفاده کردند و دولت هم بدون برنامه‌ریزی شبکه گاز رسانی را باز هم توسعه داد.

وی در ادامه بیان کرد: ظرف یک سال و نیم اخیر شرکت ملی گاز ایران یک میلیون انشعاب جدید گاز داده که این نشان دهنده عدم برنامه‌ریزی شرکت ملی گاز برای هدایت سیستمی است. ضرورتی ندارد به همه روستاها حتی روستاهای صعب‌العبور گاز رسانی شود بلکه بهتر است به آنها سیستم‌های دیگری برای گرمایش بدهیم.

وی ادامه داد: ناترازی گاز ناشی از رفتارهای ناموزون در تولید، توزیع و مصرف گاز است.

پدیدار در ادامه گفت: صنایع وقتی به سمت ذخیره سازی گاز بروند به خودشان کمک زیادی کرده‌اند. آنها می‌توانند گاز را در تابستان‌ها در مخازن خود ذخیره و در زمستان‌ها مورد استفاده قرار دهند.

وی افزود: برای این کار نیازمند ۲۰ مخزن ذخیره سازی گاز هستیم ولی در حال حاضر فقط ۳ مخزن داریم. باید به صنایع این امکان داده شود تا در تابستان‌ها ذخیره سازی کنند.

رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق بازرگانی تهران افزود: دولت آئین نامه این موضوع را به صنایع ابلاغ کرده و از آنها خواسته که به سمت ذخیره سازی گاز حرکت کنند و تسهیلات لازم را هم در اختیار آنها گذاشته است ولی تاکنون هیچ آماری نداریم که صنایع به این سمت رفته‌اند یا خیر. ولی قطعاً با فراهم شدن زمینه لازم دولت باید به این سمت برود.