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۱۳ آبان ۱۴۰۲، ۱۰:۳۵

رئیس سازمان جهاد کشاورزی؛

زمین‌خواران شبانه زمین‌گیر شدند

زمین‌خواران شبانه زمین‌گیر شدند

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گفت: با هدف مقابله با ساخت‌وسازهای غیرمجاز در اراضی کشاورزی، باغات باغستان شهریار که به ۳۰۰ قطعه تفکیک شده و با ویلاسازی و استخرسازی تغییرکاربری یافته بود، تخریب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تخریب بالغ بر ۳۰۰ ویلا و دیوارکشی استان تهران با حضور مسئولان بازرسی و مجلس تخریب شد. جبرئیل برادری، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران گفت: با هدف مقابله با ساخت‌وسازهای غیرمجاز در اراضی کشاورزی استان تهران، باغات باغستان شهریار که به ۳۰۰ قطعه تفکیک شده و با ویلاسازی، دیوارکشی و استخر سازی تغییر کاربری یافته بودند و چند بنگاه کانکسی تخریب شد.

این عملیات بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و در دو بخش با استفاده از ۵ دستگاه لودر و حضور عوامل جهاد کشاورزی انجام شد.

در پی اجرای این عملیات قلع و قمع، ۹.۵ هکتار از باغات مرغوب شهرستان شهریار از ساخت‌وسازهای غیرمجاز و تغییر کاربری آزاد شد.

کد مطلب 5929591

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    نظرات

    • IR ۱۴:۲۰ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۴
      3 14
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      سلام خسته نباشید از رئیس جهاد‌کشاورزی خواهش میکنیم پیگیری جدی‌اقدام کندوبه‌همه جا‌استان‌تهران
      • حسین فرهانی IR ۰۸:۲۶ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۵
        2 0
        حالا با خراب کردن دوباره روی سیمان بلوک به نظر شما درختان میوه میدن .یا تبدیل به مخروبه همچی میگه آزاد شد .که انکار دوباره هزاران درخت کاشتن من دیدم بعد از تخریب تبدیل به مخروبه میشه این کار درست نیست . تخریب چاره کار نیست .
    • محمد IR ۱۴:۴۵ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۴
      0 0
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      برادران بجای تخریب که هیچ برنده ندارد با جایگزین کردن جریمه به مناطق کمتر توسعه یافته هزینه کنید و مراکز پیشرفته کشاورزی بسازید کشاورزی سنتی جوابگوی این خاک نیست
    • وحید IR ۰۹:۴۸ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۶
      0 0
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      خدایی این کارها رو نکنید اینها دارن اباد میکنن چرا کشاورزی رو تخریب میکنید همش مقصر این دولته
    • IR ۱۸:۵۴ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۸
      1 0
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      به زودی از زمین بلند میشن نگران نباشید.

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