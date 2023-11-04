به گزارش خبرگزاری مهر، تخریب بالغ بر ۳۰۰ ویلا و دیوارکشی استان تهران با حضور مسئولان بازرسی و مجلس تخریب شد. جبرئیل برادری، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران گفت: با هدف مقابله با ساخت‌وسازهای غیرمجاز در اراضی کشاورزی استان تهران، باغات باغستان شهریار که به ۳۰۰ قطعه تفکیک شده و با ویلاسازی، دیوارکشی و استخر سازی تغییر کاربری یافته بودند و چند بنگاه کانکسی تخریب شد.

این عملیات بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و در دو بخش با استفاده از ۵ دستگاه لودر و حضور عوامل جهاد کشاورزی انجام شد.

در پی اجرای این عملیات قلع و قمع، ۹.۵ هکتار از باغات مرغوب شهرستان شهریار از ساخت‌وسازهای غیرمجاز و تغییر کاربری آزاد شد.