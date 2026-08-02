بهرام لطف اله نیا مدیر جهاد کشاورزی محمودآباد در گفت وگو با خبرنگار مهر از اجرای عملیات مقابله با تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی کشاورزی بخش سرخ‌رود خبر داد و گفت: این اقدام در راستای اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ و ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها انجام شد.

لطف‌اله‌نیا اظهار کرد: این عملیات با هدف جلوگیری از خروج اراضی کشاورزی از چرخه تولید، صیانت از منابع پایه و برخورد با ساخت‌وسازهای غیرمجاز در یازدهم مردادماه سال جاری به اجرا درآمد.

وی افزود: در این مرحله، ۱۲ مورد شامل تفکیک، دیوارکشی و احداث بنا که بدون مجوز قانونی در اراضی کشاورزی انجام شده بود، در چارچوب تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها رفع تصرف شد.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی محمودآباد ادامه داد: همچنین سه مورد تغییر کاربری غیرمجاز نیز مطابق ماده ۳ این قانون تحت پیگیری و اقدام قانونی قرار گرفت.

لطف‌اله‌نیا با بیان اینکه مجموع اراضی آزادسازی‌شده در این عملیات ۱۷ هزار مترمربع است، تصریح کرد: اجرای این اقدامات نقش مؤثری در جلوگیری از توسعه ساخت‌وسازهای غیرقانونی و حفظ ظرفیت تولید کشاورزی منطقه دارد.

وی خاطرنشان کرد: این عملیات با حضور فرمانده یگان حفاظت امور اراضی غرب مازندران، فرماندهی انتظامی شهرستان محمودآباد، کارشناسان امور اراضی مدیریت جهاد کشاورزی و مرکز جهاد کشاورزی سرخ‌رود انجام شد.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی محمودآباد تأکید کرد: اراضی کشاورزی از سرمایه‌های مهم کشور به شمار می‌روند و حفاظت از آن‌ها علاوه بر حمایت از بهره‌برداران، در تأمین امنیت غذایی و حفظ منابع طبیعی برای نسل‌های آینده اهمیت ویژه‌ای دارد. روند نظارت و برخورد با تغییر کاربری‌های غیرمجاز در شهرستان ادامه خواهد داشت.