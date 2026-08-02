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۱۱ مرداد ۱۴۰۵، ۲۱:۴۰

۱۷ هزار مترمربع از اراضی کشاورزی سرخ‌رود به چرخه تولید بازگشت

۱۷ هزار مترمربع از اراضی کشاورزی سرخ‌رود به چرخه تولید بازگشت

محمودآباد- در اجرای قوانین مقابله با تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی، ۱۷ هزار مترمربع از زمین‌های زراعی بخش سرخ‌رود که در معرض تصرف و ساخت‌وسازهای غیرقانونی قرار گرفته بود، آزاد شد.

بهرام لطف اله نیا مدیر جهاد کشاورزی محمودآباد در گفت وگو با خبرنگار مهر از اجرای عملیات مقابله با تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی کشاورزی بخش سرخ‌رود خبر داد و گفت: این اقدام در راستای اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ و ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها انجام شد.

لطف‌اله‌نیا اظهار کرد: این عملیات با هدف جلوگیری از خروج اراضی کشاورزی از چرخه تولید، صیانت از منابع پایه و برخورد با ساخت‌وسازهای غیرمجاز در یازدهم مردادماه سال جاری به اجرا درآمد.

وی افزود: در این مرحله، ۱۲ مورد شامل تفکیک، دیوارکشی و احداث بنا که بدون مجوز قانونی در اراضی کشاورزی انجام شده بود، در چارچوب تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها رفع تصرف شد.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی محمودآباد ادامه داد: همچنین سه مورد تغییر کاربری غیرمجاز نیز مطابق ماده ۳ این قانون تحت پیگیری و اقدام قانونی قرار گرفت.

لطف‌اله‌نیا با بیان اینکه مجموع اراضی آزادسازی‌شده در این عملیات ۱۷ هزار مترمربع است، تصریح کرد: اجرای این اقدامات نقش مؤثری در جلوگیری از توسعه ساخت‌وسازهای غیرقانونی و حفظ ظرفیت تولید کشاورزی منطقه دارد.

وی خاطرنشان کرد: این عملیات با حضور فرمانده یگان حفاظت امور اراضی غرب مازندران، فرماندهی انتظامی شهرستان محمودآباد، کارشناسان امور اراضی مدیریت جهاد کشاورزی و مرکز جهاد کشاورزی سرخ‌رود انجام شد.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی محمودآباد تأکید کرد: اراضی کشاورزی از سرمایه‌های مهم کشور به شمار می‌روند و حفاظت از آن‌ها علاوه بر حمایت از بهره‌برداران، در تأمین امنیت غذایی و حفظ منابع طبیعی برای نسل‌های آینده اهمیت ویژه‌ای دارد. روند نظارت و برخورد با تغییر کاربری‌های غیرمجاز در شهرستان ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 6906675

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