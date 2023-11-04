استکبار جهانی از بصیرت ملت ایران عصبانی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمدرضا میرتاج الدینی صبح شنبه در مراسم یوم الله ۱۳ آبان جزیره خارگ اظهار داشت: بدون تردید حضور شورانگیز و غرورآمیز ملت در راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان باعث شادی امت جهان اسلام شد.

وی افزود: ملت ایران به برکت اطاعت و تبعیت از ولی امر مسلمین سربلندترین و پرافتخارترین کشور جهان است.

رئیس فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه مردم مهم‌ترین و اساسی‌ترین نقش را در حراست از انقلاب اسلامی دارند، تصریح کرد: حضور مردم در حساس‌ترین مراحل انقلاب اسلامی نشان از تقوی الهی در جامعه اسلامی است.

وی گفت: استکبار جهانی از بصیرت ملت ایران در جریان راهپیمایی ۱۳ آبان عصبانی است.‌