‌به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی موزه هنرهای دینی امام علی (ع)، رویداد جهانی «مقاومت می‌کنیم» به پاس مقاومت فداکارانه مردم مظلوم غزه، یکشنبه ۱۴ آبان ساعت ۱۷:۳۰ همزمان با اقامه نماز مغرب در موزه هنرهای دینی امام علی (ع) افتتاح می‌شود.

نمایشگاه آثار هنرمندان تجسمی شامل پوستر، کاریکاتور، عکس و تصویر سازی از سراسر جهان، برگزاری نشست‌های هنر مقاومت و رسانه و پخش موشن گرافیک و فیلم‌های کوتاه خبری بخش‌هایی از این رویداد هستند که به همت مدیریت هنرهای تجسمی و امور موزه‌های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران برگزار می‌شود.

حدود ۸۷۰ اثر شامل پوستر، کاریکاتور، عکس و تصویرسازی به دبیرخانه این رویداد واقع در موزه ارسال شد که پس از بررسی ۱۸۰ اثر انتخاب و در معرض دید علاقه‌مندان قرار می‌گیرد.

موزه هنرهای دینی امام علی (ع) در خیابان ولیعصر، بلوار اسفندیار، پلاک ۳۵ واقع است و نمایشگاه تا پایان آبان ۱۴۰۲ میزبان هنردوستان است.