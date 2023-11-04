  1. هنر
  2. موسیقی و هنرهای تجسمی
۱۳ آبان ۱۴۰۲، ۱۱:۱۲

رویداد جهانی «مقاومت می‌کنیم» در موزه امام علی (ع) برگزار می‌شود

رویداد جهانی «مقاومت می‌کنیم» در موزه امام علی (ع) برگزار می‌شود

رویداد جهانی «مقاومت می‌کنیم» با نمایش آثار هنرمندان تجسمی یکشنبه ۱۴ آبان در موزه امام علی (ع) برگزار می‌شود.

‌به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی موزه هنرهای دینی امام علی (ع)، رویداد جهانی «مقاومت می‌کنیم» به پاس مقاومت فداکارانه مردم مظلوم غزه، یکشنبه ۱۴ آبان ساعت ۱۷:۳۰ همزمان با اقامه نماز مغرب در موزه هنرهای دینی امام علی (ع) افتتاح می‌شود.

نمایشگاه آثار هنرمندان تجسمی شامل پوستر، کاریکاتور، عکس و تصویر سازی از سراسر جهان، برگزاری نشست‌های هنر مقاومت و رسانه و پخش موشن گرافیک و فیلم‌های کوتاه خبری بخش‌هایی از این رویداد هستند که به همت مدیریت هنرهای تجسمی و امور موزه‌های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران برگزار می‌شود.

حدود ۸۷۰ اثر شامل پوستر، کاریکاتور، عکس و تصویرسازی به دبیرخانه این رویداد واقع در موزه ارسال شد که پس از بررسی ۱۸۰ اثر انتخاب و در معرض دید علاقه‌مندان قرار می‌گیرد.

موزه هنرهای دینی امام علی (ع) در خیابان ولیعصر، بلوار اسفندیار، پلاک ۳۵ واقع است و نمایشگاه تا پایان آبان ۱۴۰۲ میزبان هنردوستان است.

کد مطلب 5929638

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها