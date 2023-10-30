آغاز «نحن نقاوم»علیه صهیونیسم/ هنرمندان با«کودک و غزه» همراه شدند

به گزارش خبرنگار مهر، کارگاه هنرهای تجسمی با موضوع جنایت رژیم صهیونیستی در غزه با حضور بیش از ۶۰ نفر از هنرجویان رشته هنر با محوریت «کودک و غزه» روز ۷ آبان در نگارخانه لاله برگزار شد.
محمدعلی سعیدی مدیر نگارخانه لاله درباره این رویداد به مهر گفت: بعد از اتفاقات و حوادث اخیر غزه و در راستای محکوم کردن جنایات رژیم صهیونیستی و نظر به وظیفه انسانی و در پاسخ به وجدانهای بیدار و آگاه هنرمندان، نمایشگاه و کارگاههای هنری با حضور جمعی از هنرمندان رشتههای تجسمی در نگارخانه لاله برگزار شد. در حاشیه برپایی کارگاه هنری روز ۷ آبان، نمایشگاه پوستر غزه با عنوان «مقاومت میکنیم» نیز برگزار شد. همچنین در ادامه این رویداد هنری و در دومین روز از کارگاه به موضوع کودکان در جنگ غزه پرداخته خواهد شد تا ادای دینی باشد به کودکانی که با صبوری و نثار جان خود حماسه مقاومت تا پیروزی قدس را فاتحانه فریاد زدند.
وی ادامه داد: در این رویداد هنری بیش از ۶۰ نفر از بانوان دانشجوی هنر در رشتههای پوستر و هنرهای مفهومی همزمان و در کنار هم آثار هنری را با موضوع «کودک و غزه» خلق کردند.
مدیر نگارخانه لاله به برگزاری نمایشگاهی از آثار ارسالی هنرمندان اشاره و تأکید کرد: هنرمندان همیشه و همواره با مظلومان حماسه آفرین غزه همراه بودهاند تا روایتگر سرود مظلومیت و مقاومت آنان باشند و اینک در آدینهای دیگر پوسترها در نگارخانه لاله روایتگر حماسهای خواهد بود تا نوای مقاومت را بر کران بیکران حقیقتی عاشورایی به تصویر بکشد.
امیرحسین سمیعی معاون هنری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران نیز درباره این کارگاهها و تأثیر آن در ترویج فرهنگ مقاومت به مهر گفت: هنرهای تجسمی به دلیل ارتباط سریعی که با مخاطب دارد یکی از زبانهای پیشرو است و در این حوادث و رویدادها جز هنرهای شاخصی است که مانند شعر و ادبیات آمادگی بیشتری برای ارتباط سریع دارد و به سرعت میتواند به یک محصول رسانهای تبدیل شود. ما همواره شاهد هستیم که در اتفاقات اینچنینی هنرمندان حوزه تجسمی و ادبی سریعتر وارد عمل میشوند چون اصولاً تولید تئاتر، موسیقی، نمایش یا فیلم نیاز به زمان بیشتری دارد.
وی بیان کرد: در حال حاضر نگارخانه لاله به علت دسترسی به مرکز شهر میزبان این رویداد هنری است و در ادامه موزه امام علی (ع) و خانه کاریکاتور هم به زودی به این پویش میپیوندد و اگر آثار ارسالی بیش از ظرفیت باشد نگارخانه پردیس ملت هم به مجموع نگارخانههای اضافه خواهد شد و در نهایت آثار منتخب این نمایشگاهها در نگار گذر دانشگاه تهران که به همت سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران دایر است در معرض دید عموم قرار میگیرد.
سمیعی در پایان گفت: تا امروز بیش از ۴۰۰ اثر هنری توسط هنرمندان به دبیرخانه ارسال شده است و همچنان در حال به روزرسانی و افزایش آثار هستیم و سعیمان بر این است که پویشهای مختلفی که در ارگانها و نهادهای مختلف برگزار میشود را بهم پیوند بزنیم و گرداب عظیمی را علیه ظلم رژیم صهیونیستی پدید آوریم.
مراسم گشایش نمایشگاه «نحن نقاوم» روز جمعه ۵ آبان ماه با حضور هنرمندان و دوستداران هنر برگزار شد و آثار منتخب دانشجویان هنر به نمایش گذاشته شده است.
نمایشگاه هنری «نحن نقاوم» از ۶ تا ۹ آبان ۱۴۰۲ در نگارخانه لاله از ساعت ۹ تا ۱۷ دایر خواهد بود و علاقهمندان میتوانند برای بازدید به خیابان دکتر فاطمی، ضلع شمالی بوستان لاله، روبهروی پارکینگ طبقاتی لاله مراجعه کنند.
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