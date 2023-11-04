به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علیرضا رهایی رییس دانشگاه امیرکبیر و محمد جواد احمدپور گهرت از موسسه دانش بنیان برکت در راستای ایجاد و فعالیت مستمر مرکز نوآوری اقتصاد دریا و به منظور حمایت از نخبگان، ارتقاء، توسعه زیست بوم دانش بنیان و فناوری‌های نوین تفاهم نامه مشترک امضا کردند.

در این تفاهم‌نامه دانشگاه صنعتی امیرکبیر با عنوان "دانشگاه" و موسسه دانش بنیان برکت با عنوان "موسسه" متقبل شدند تا نسبت به تأسیس مرکز نوآوری اقتصاد دریا در محل پردیس جامع دریا ساحلی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در بندرعباس به صورت مشترک اقدام و همکاری نمایند.

همچنین طرفین تفاهم‌نامه تاکید کردند؛ جهت اجرایی شدن تفاهم‌نامه لازم است قرارداد همکاری در این خصوص، که تعیین کننده نحوه مشارکت طرفین در شکل‌گیری و فعالیت مرکز می‌باشد، حداکثر ظرف مدت سه ماه از انعقاد تفاهم‌نامه به امضاء طرفین برسد.

ضمن اینکه در راستای این تفاهم‌نامه، دانشگاه تأیید می کند فضای مسقف به مساحت ۵۰۰ متر مربع واقع در ساختمان آموزشی و زمین به مساحت ۱۰۰۰ متر مربع جهت احداث سوله در محل پردیس جامع دریا ساحلی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در بندرعباس که به رؤیت طرفین رسیده است را پس از امضاء قرارداد، تحویل و در اختیار مؤسسه قرار دهد.

در بند دیگر این تفاهم نامه، مؤسسه تأیید می کند از زمان انعقاد قرارداد و همزمان با شروع راه‌اندازی مرکز، فرآیند شناسایی و جذب تیم‌های سرمایه‌پذیر و سرمایه‌گذاری‌ها روی آن‌ها را به صورت مستقیم یا با همراهی شرکای سرمایه‌گذاری، آغاز کند و ظرف مدت ۶ ماه، پرتفوی اولیه از تیم‌های سرمایه‌پذیر را تشکیل دهد.

اولویت در پذیرش در مرکز فوق در صورت وجود حداقل صلاحیت لازم، با تیم‌های متشکل از دانشجویان فعلی یا فارغ التحصیل دانشگاه و پردیس جامع دریاساحلی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در بندرعباس است.

این تفاهم نامه، نقطه آغاز همکاری در حوزه‏ های مرتبط با اقتصاد دریا است و یکی از مأموریت‌های اصلی این مرکز برنامه‌ریزی و به نتیجه رساندن همکاری‌های گسترده ‏تر دانشگاه و مؤسسه در زمینه ‏های مختلف مرتبط از جمله شکل‌دهی اسکله‌های فناوری، شهرک‏ های صنعتی دریایی و مراکز پشتیبانی از توسعه‌ی فناوری‏ متناسب با نیازهای فناورانه در سواحل جنوب کشور است.