نشست کشوری مدیران بهبود تغذیه جامعه برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست مشکلات کارشناسان تغذیه در پنل «برنامه سلامت خانواده و نظام ارجاع» مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.

همچنین برگزاری کارگاه عملی «اصول حمایت طلبی برای اجرای برنامه‌های بهبود تغذیه» از دیگر برنامه‌های این نشست است.

آموزش عملی نحوه پایش عملکرد کارشناسان تغذیه در سامانه پرونده الکترونیک، طراحی جدید برنامه تغذیه کارکنان، معرفی برنامه نان سالم و ارائه تجربیات موفق دانشگاه‌ها، تغییرات در برنامه حمایت تغذیه‌ای از زنان باردار، اهمیت برنامه کشوری مبارزه با اختلال ناشی از کمبود ید، دستورالعمل اجرایی ششمین پایش ملی وضعیت ید در جامعه، آموزش‌های عملی فرم‌های جدید غربالگری، ارزیابی و پیگیری تغذیه‌ای در سامانه پرونده الکترونیک، برنامه کاهش سوءتغذیه کودکان، برنامه جامع افزایش مصرف لبنیات در کشور، برنامه مکمل یاری و هم اندیشی در خصوص برنامه‌های دفتر بهبود تغذیه جامعه بخش‌های دیگر این نشست دو روزه خواهد بود.