۱۵۲ هزار خودروی لوکس مشمول پرداخت مالیات شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شاهین مستوفی مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور جزئیات مالیات بر خودروهای لوکس را تشریح و اظهار کرد: داده‌های مالکان خودروهای بالای ۳ میلیارد تومان که مشمول قانون مالیات بر خودروهای لوکس می‌شوند، از نیروی انتظامی دریافت و بر مبنای این اطلاعات، برای این مالکان پیامک ارسال شده است.

وی با بیان این‌که مهلت نهایی پرداخت مالیات خودروهای لوکس و گران‌قیمت تا پایان بهمن ماه است، افزود: این پیامک برای مالکانی که هر یک از خودروهای آنها بالای ۳ میلیارد تومان قیمت دارد، ارسال شده و اگر کسی چند خودرو داشته باشد و مجموع آنها به بالای این رقم می‌رسد، مشمول مالیات بر خودروهای لوکس نخواهد بود.

مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، گفت: تعداد خودروهای لوکس مشمول مالیات ۱۵۱ هزار و ۹۲۴ خودرو بوده که در مجموع پیش بینی می‌شود ۲,۸۰۰ میلیارد تومان مالیات از خودروهای گران‌قیمت اخذ شود.

بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی، مستوفی با بیان این‌که کمتر از یک ماه از ارسال پیامک به مالکان خودروهای لوکس و گران‌قیمت می‌گذرد، گفت: تاکنون ۷۷۵ نفر، مالیات خود را تسویه کرده اند که رقمی حدود ۶ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان از این طریق وصول شده است.