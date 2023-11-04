به گزارش خبرنگار مهر، ظهر شنبه و با حضور سرهنگ امیریان جانشین فرمانده انتظامی شرق استان، حجت الاسلام حسینی میر امینی امام جمعه، ابراهیم تاجیک‌نوری فرماندار، سرهنگ درویش متولی فرمانده سپاه، توکلی رئیس دادگستری، تقی زاده دادستان عمومی و انقلاب، بخشدار مرکزی، شهردار پیشوا، روحانیون و جمعی از رؤسای ادارات و مسئولان نظامی و انتظامی و اصحاب رسانه آئین تکریم و معارفه فرمانده انتظامی پیشوا برگزار شد.

بر اساس این گزارش این مراسم که در سالن جلسات فرمانداری پیشوا برگزار و سرهنگ «ابراهیم شریفی مقدم» به عنوان فرمانده انتظامی شهرستان پیشوا معرفی شد.

گفتنی است که در این آئین از زحمات سرهنگ «ایرج ارسلانی» تقدیر و قدردانی شد.