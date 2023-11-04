هم صدایی شیعه و سنی با غریو «مرگ بر آمریکا»

به گزارش خبرگزاری مهر، ۱۳ آبان امسال در ایران اسلامی و خصوصاً استان سیستان و بلوچستان، رنگ و بوی دیگری داشت، مردم این خطه با هم جانیان رژیم صهیونیستی و آمریکا را در این روز که به نام استکبار ستیزی هم نام گرفته، فریاد زدند.

برخی دست نوشته همراه خود در حمایت از مردم فلسطین و غزه به همراه داشته و برخی نیز پرچم اسرائیل را در زیر پای خود، لگدمال می‌کردند.

سران طوایف سیستان و بلوچستان آماده دفاع از مردم فلسطین هستند

زاهدان- سر طایفه کرد تمین سیستان و بلوچستان گفت: سران طوایف استان با اجازه رهبر معظم انقلاب اسلامی، آماده دفاع از مردم فلسطین و فدا کردن جان خود در این مسیر هستند.

حاج عبدالنبی کرد امروز شنبه در حاشیه برگزاری راهپیمایی ۱۳ آبان ماه در زاهدان، در گفت‌و گو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه ۱۳ آبان، روز شکست هیمنه آمریکا است، افزود: چنین روزی، نماد استکبارستیزی ملت ایران و یادآور شکست هیمنه پوشالی نظام سلطه به سرکردگی آمریکای جهان‌خوار و روز دانش‌آموز است.

وی با اشاره به اینکه ۱۳ آبان‌ماه یادآور ایستادگی و مقاومت انسان‌های آزاده در برابر ظلم و استبداد است، بیان کرد: فرزندان انقلاب در این روز با تسخیر لانه جاسوسی آمریکا بار دیگر زیاده‌خواهی و دشمنی استکبار را به همگان ثابت کردند و توطئه‌های شوم آنان را بر ملأ ساختند.

وی افزود: با توجه به تحولات منطقه و حملات ددمنشانه رژیم نامشروع صهیونیستی به مردم مظلوم و بی‌دفاع غزه و بمباران شدید این مناطق، امروز راهپیمایی ۱۳ آبان، رنگ و بوی دیگری داشت و حضور هم اقشار مختلف به منزله مشت محکمی بر دهان استکبار جهانی و صهیونیست‌ها است.

معتمد و سر طایفه کرد تمین با بیان اینکه استکبارستیزی در تاریخ ایران اسلامی قدمت دیرینه ای دارد، ادامه داد :۱۳ آبان‌ماه به‌عنوان برگ زرینی در تاریخ کشور ثبت شده و مردم فهمیم ایران اسلامی با حضور پرشور خود در اجتماعات و راهپیمایی استکبارستیزی، آزاده‌خواهی و انزجار از استکبار جهانی را فریاد می‌زنند.

وی اظهار کرد: فرزندان این مرزوبوم در ۱۳ آبان‌ماه، دیوار پوشالی استکبار جهانی به سرکردگی آمریکا را شکستند، امروز نیز این حضور پرشور مردم نشان از گام برداشتن ملت در پرتو رهنمودهای مقام معظم رهبری در ترویج گفتمان استکبارستیزی و عدالت‌محوری است.

معتمد، ریش سفید و سرطایفه کُرد تمین سیستان و بلوچستان با اشاره به وقایع این روزهای غزه، گفت: تمام طایفه ما و عشایر این استان جنایات رژیم صهیونیستی را محکوم می‌کنیم و اگر رهبر معظم انقلاب اجازه دهند حتی حاضریم برای دفاع از مردم مسلمان فلسطین جانمان را فدا کرده و از آنها دفاع کنیم.

کرد با بیان اینکه ۱۳ آبان، روز شکست هیمنه آمریکا است، تأکید کرد: روز ۱۳ آبان به عنوان روز مبارزه با استکبار جهانی نام‌گذاری شده و یادآور سه واقعه مهم تبعید امام خمینی (ره) به ترکیه در ۱۳ آبان ۱۳۴۳، کشتار بی‌رحمانه دانش‌آموزان در ۱۳ آبان ۱۳۵۷، تسخیر لانه جاسوسی آمریکا توسط دانشجویان پیرو خط امام در ۱۳ آبان ۱۳۵۸ است، امید که به زودی نیز شاهد سرنگونی تمامی مستکبران جهان و رهایی مظلومان باشیم.

صدای مبارزه با استکبار باید در جهان طنین انداز شود

امام جمعه خاش سیستان و بلوچستان گفت: صدای مبارزه با آمریکا و استکبار جنایتکار باید در تمام نقاط جهان طنین انداز شود.

حجت الاسلام غلامرضا دهقان در حاشیه برگزاری راهپیمایی ۱۳ آبان، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، افزود: همه مردم دنیا باید هم صدا با مردم بزرگ ایران یار و یاور مظلومان باشند و در سراسر جهان بر علیه ظلم و جور و ستم به میدان بیایند و در موضوع دفاع از مردم فلسطین و غزه نیز متحد و منسجم باشند.

وی اظهار کرد: سکوت در برابر ظلم و جنایت و نسل کشی خیانت در حق کودکان و زنان و مردان مظلوم غزه و فلسطین بوده و باید تمام مردم دنیا و سران کشورها و سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری جنایت‌های اسرائیلی‌های شیطان صفت را ببینند و این رژیم را وادار به پاسخگویی کنند و سران این رژیم بایستی به مجازات برسند.

وی در پایان از حضور با شکوه مردم شیعه و سنی در راهپیمایی ۱۳ آبان تقدیر کرد.

شایان ذکر است راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان خاش با شعار «مرگ بر ظالم» و «مرگ بر آمریکا» و حضور باشکوه مردم این خطه، ساعت ۹ صبح امروز شنبه، از محل مسجد جامع این شهرستان آغاز شده و تا میدان امام حسین (ع) ادامه دارد.

۱۳ آبان روز استواری ملت ایران در مقابل استکبار جهانی است

فرماندار شهرستان خاش، گفت: ۱۳ آبان روز استواری ملت ایران در مقابل ترفند استکبار جهانی است.

صاحب گل صالحی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، افزود: رهبر معظم انقلاب در خصوص یوم الله ۱۳ آبان گفته‌اند، مردم در ۱۳ آبان با تسخیر لانه جاسوسی، آمریکا را از ایران راندند، بر این اساس به قول امام راحل (ره) انقلابی بزرگ‌تر از انقلاب اول باید شکل بگیرد.

وی ادامه داد:: ۱۳ آبان ماه، روزی پر افتخار در تاریخ این سرزمین در جدال با ظلم و استکبارستیزی است و روز ۱۳ آبان روز استواری ملت ایران در مقابل ترفند استکبار جهانی بوده و جوانان انقلابی ایران زمین راهی را که گذشتگان ولایت مدار در سال‌های پیش با اقتدار آغاز کرده‌اند، با قوت و قدرتی بیشتر ادامه خواهند داد و در این راه استوارتر از گذشته ضمن حمایت از ملت‌های مظلوم جهان، مبارزه با استکبار و ظلم را سرلوحه خروشان خویش قرار خواهند داد.

وی خاطرنشان کرد: تجربه گران سنگ استبداد و استکبار ستیزی تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در سال ۵۸ که حضرت امام خمینی (ره) آن را به‌عنوان انقلاب دوم تعبیر کردند تکلیف سنگینی بر دوش اقشار مختلف مردم می‌نهد و بر ما واجب می‌سازد که با تکیه بر تعهد، کسب تخصص و دانش برخاسته از ایمان، مسیر مقدس امام راحل و شهدای راه استقلال و آزادی را ادامه دهیم.

شایان ذکر است راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان خاش با شعار «مرگ بر ظالم» و «مرگ بر آمریکا» و حضور باشکوه مردم این خطه، ساعت ۹ صبح امروز شنبه، از محل مسجد جامع این شهرستان آغاز شده و تا میدان امام حسین (ع) ادامه دارد.

۱۳ آبان روز شروع سقوط هیبت استکباری آمریکا است

رئیس تبلیغات اسلامی شهرستان ایرانشهر گفت: ۱۳ آبان نقطه عطفی در مبارزه ملت ایران با استکبار جهانی و در رأس آن با آمریکا است.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین مهر الله محمودزاده فهرجی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر افزود: یوم الله ۱۳ آبان حماسه بزرگ ایستادگی، مقاومت و استکبارستیزی که در حافظه ملت انقلابی و بصیر ایران، روزی اثرگذار و فراموش‌نشدنی است.

وی ادامه داد: تلاقی سه رویداد مهم تاریخی تبعید امام راحل (ره)، حمله دژخیمان رژیم پهلوی به دانش‌آموزان مظلوم در سال ۱۳۵۷ و همچنین خروش انقلابی دانشجویان پیرو خط امام و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در بهمن‌ماه ۱۳۵۸ نقطه عطف بزرگی در تاریخ پر افتخار مبارزات به شمار می‌رود.

این مسئول تصریح کرد: در واقع ۱۳ آبان با نام‌گذاری روز مبارزه با استکبار جهانی در تقویم رسمی کشورمان، نقطه عطفی در مبارزه ملت ایران با استکبار جهانی و در رأس آن با آمریکا است.

وی اضافه کرد: با برپایی اجتماع عظیم مردمی در راهپیمایی‌های ۱۳ آبان با سردادن شعارهای «مرگ بر آمریکا»، «مرگ بر اسرائیل» و «مرگ بر استکبار»، نقشه‌های شوم و جنایاتشان در برابر ملت اسلام و به‌خصوص مردم مظلوم فلسطین را به گوش جهانیان رساند.

راهپیمایی ۱۳ آبان این پیام را می‌رساند که ملت ما حامی فلسطین است

فرمانده سپاه سلمان سیستان و بلوچستان، گفت: راهپیمایی ۱۳ آبان می‌تواند این پیام را به همگان می‌رساند که مردم قهرمان ایران و سیستان و بلوچستان برای مبارزه با استکبار جهانی و حمایت از مردم فلسطین آماده‌اند.

سرتیپ پاسدار احمد شفائی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، افزود: سیزدهم آبان ماه سالروز امتداد بخشی به انقلاب اسلامی ملت ایران و یادآور حرکت انقلابی دانشجویان پیرو خط امام خمینی رحمت الله در تسخیر لانه جاسوسی آمریکا و اثبات استکبارستیزی مردمان این سرزمین است.

وی خاطرنشان کرد: این روز مهم یادآور سه حادثه تاریخی در طول انقلاب اسلامی است؛ اولین رویداد تاریخی در آبان ۱۳۴۳ بود که منجر به تبعید امام خمینی رحمت الله علیه شد و دومین رویداد نیز قیام ارزشمند دانش آموزان عزیز ما بر علیه رژیم ستمشاهی در آبان ۱۳۵۷ بود که منجر به شهادت بسیاری از آنان در دانشگاه شد؛ سومین رویداد نیز در ۱۳ آبان ۱۳۵۸ توسط دانشجویان انقلابی رقم خورد که به انقلاب دوم نامگذاری شد.

وی تصریح کرد: اکنون این فرهنگ غنی و ارزشمند استکبارستیزی ملت قهرمان ایران تبدیل به یک فرهنگ جهانی شده و فریادهای انزجار ملت‌های مختلف در مخالفت با نظام سلطه و استکبار جهانی به تاسی از ملت ما در جای جای جهان شنیده می‌شود.

این مقام مسئول اضافه کرد: امسال مسیر استکبارستیزی سیزده آبان رنگ و بویی تازه دارد زیرا این روز سی امین روز مقاومت ملت مظلوم فلسطین در مقابل خون خواران جهان است، امسال فریادهای ملت ایران در انزجار از استکبار جهانی هم نوا با فریادهای سایر ملت‌ها در جای جای جهان در همراهی با ملت مظلوم فلسطین هست.