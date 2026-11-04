خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها - راضیه سالاری: اگر بخواهیم ۱۳ آبان را نه به عنوان یک لیست از وقایع بلکه به عنوان یک زنجیره منطقی بخوانیم، سه حلقه در آن دیده می‌شود که هر کدام حلقه بعدی را ساخته است: حلقه اول؛ وقتی قانون مصونیت آورد. سال ۱۳۴۳ کاپیتولاسیون نه یک توافق دیپلماتیک بلکه یک اعتراف بود، اعتراف به اینکه در ایران یک آمریکایی می‌تواند بالاتر از قانون ایرانی بایستد. اعتراض امام خمینی (ره) به این قانون اولین ترک در دیوار سلطه بود، ترکی که به تبعید انجامید اما خاموش نشد.



حلقه دوم؛ وقتی نوجوان‌ها تاریخ را جلو بردند. سال ۱۳۵۷ دانش‌آموزان در خیابان‌های تهران چیزی را فریاد زدند که امروز در جان دانش آموزان این کشور نهادینه شده است اینکه پرسش از قدرت حق است. گلوله‌هایی که آن روز شلیک شد، نه یک اعتراض بلکه یک نسل را از میان برداشت، نسلی که بعدها خودش تاریخ‌ساز شد.



حلقه سوم؛ وقتی سفارت نقاب انداخت. سال ۱۳۵۸ دانشجویان پیرو خط امام سفارت آمریکا را نه به عنوان یک مکان دیپلماتیک بلکه به عنوان یک اتاق فکر علیه انقلاب تسخیر کردند. اسناد لانه جاسوسی بعدها ثابت کرد که آن سفارتخانه بیش از آنکه محل گفت‌وگو باشد، محل طراحی بود. امام خمینی (ره) این رویداد را «انقلاب دوم» نامید، نه به خاطر تسخیر یک ساختمان بلکه به خاطر تسخیر یک تصور؛ تصور اینکه ایران بدون اجازه آمریکا نمی‌تواند تصمیم بگیرد.



چرا این سه حلقه مهم است؟ چون نشان می‌دهد ۱۳ آبان یک روز نیست، یک منطق است. منطقی که می‌گوید سلطه با یک قانون آغاز می‌شود، با کشتار ادامه می‌یابد و با نفوذ تثبیت می‌شود و ملتی که این زنجیره را بشناسد، دیگر فریب ظاهر دیپلماسی را نمی‌خورد.



امام جمعه سیریک: ۱۳ آبان فرصت تربیت نسل استکبارستیز است / مقابله با زورگویان عالم یک وظیفه دینی است





امام جمعه شهرستان سیریک با گرامیداشت یوم‌الله ۱۳ آبان بر ضرورت مقابله با استکبار جهانی و تربیت دانش آموزان با روحیه استکبارستیزی تأکید کرد و گفت: دشمنان با ناکامی در عرصه‌های نظامی و اقتصادی امروز تمرکز خود را بر نابودی تربیت نسل آینده ایران اسلامی گذاشته‌اند.



حجت‌الاسلام والمسلمین محسن سالاری در گفتگو با خبرنگار مهر و در آستانه فرارسیدن یوم‌ الله ۱۳ آبان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و روز دانش آموز با اشاره به ابعاد تاریخی و بین‌المللی این روز، اظهار داشت: ۱۳ آبان یادآور سه واقعه مهم و سرنوشت‌ساز در تاریخ معاصر ایران است، تبعید حضرت امام خمینی (ره) در سال ۱۳۴۳ کشتار دانش آموزان انقلابی در سال ۱۳۵۷ و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا به دست دانشجویان مسلمان پیرو خط امام این سه رویداد همگی نشان دهنده بیداری، غیرت دینی و استقلال خواهی ملت ایران در برابر زیاده خواهی قدرت‌های جهانی است.



وی با تأکید بر اینکه استکبارستیزی یک شعار گذرا نیست بلکه یک وظیفه دینی و انسانی است که باید در اندیشه و عمل جامعه اسلامی متجلی شود، افزود: ملت ایران با الهام از آموزه‌های قرآنی و سیره ائمه معصومین (ع) هیچ‌گاه زیر بار ظلم و سلطه نرفته و همواره در برابر زورگویان عالم ایستاده است. امروز نیز این مسیر پرافتخار باید با بصیرت و آگاهی نسل‌های جدید ادامه یابد.



تربیت دانش‌آموزان استکبارستیز؛ رسالت مشترک خانواده و مدرسه



امام جمعه سیریک در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به همزمانی یوم‌ الله ۱۳ آبان با روز دانش‌آموز، تربیت نسل جوان و نوجوان را مهم‌ترین سرمایه نظام اسلامی دانست و تصریح کرد: دشمنان انقلاب اسلامی پس از ناکامی در عرصه‌های نظامی، سیاسی و اقتصادی، امروز با ابزارهای رسانه‌ای و فرهنگی گسترده به دنبال نفوذ در ذهن و اندیشه فرزندان این مرز و بوم هستند. در چنین شرایطی آشنا ساختن دانش آموزان با فرهنگ استکبارستیزی و تاریخ مبارزات ملت ایران یک ضرورت انکار ناپذیر است.



وی با تأکید بر اینکه تربیت قرآنی مقدمه شکل‌گیری تمدن اسلامی است، خاطرنشان کرد: اگر تربیت فرزندان ما بر پایه ایمان، بصیرت و شناخت دشمن شکل بگیرد، در آینده شاهد نسلی خواهیم بود که هم در عرصه علم و فناوری پیشتاز است و هم در برابر زورگویی قدرت‌های استکباری سر خم نخواهد آورد. دانش‌آموز امروز باید بداند که چرا ۱۳ آبان در تاریخ این کشور ماندگار شده و چه توطئه‌هایی از سوی آمریکا و ایادی آن علیه ملت ایران طراحی شده است.



مقابله با استکبار جهانی؛ از عرصه نظامی تا جنگ نرم



حجت‌الاسلام سالاری در ادامه با اشاره به ابعاد مختلف استکبارستیزی در شرایط کنونی جهان اسلام، اظهار داشت: امروز جبهه استکبار به سرکردگی آمریکا و رژیم صهیونیستی نه تنها علیه ایران اسلامی بلکه علیه تمام ملت‌های آزادی‌خواه منطقه و جهان اسلام توطئه می‌چیند. جنایات رژیم صهیونیستی در غزه و لبنان و سکوت مدعیان دروغین حقوق بشر چهره واقعی استکبار جهانی را بیش از پیش آشکار کرده است.



وی با تأکید بر اینکه مقابله با استکبار تنها به عرصه نظامی محدود نمی‌شود، افزود: جنگ نرم و جنگ شناختی امروز خطرناک‌تر از جنگ سخت است. دشمن با ابزارهای رسانه‌ای و فضای مجازی تلاش می‌کند وحدت امت اسلامی را خدشه‌دار کند و نسل جوان را نسبت به ارزش‌های انقلابی بی‌تفاوت سازد. در این میدان وظیفه علما، معلمان، خانواده‌ها و رسانه‌هاست که با روشنگری و تبیین حقایق سد محکمی در برابر توطئه‌های دشمن ایجاد کنند.



امام جمعه سیریک در پایان با دعوت از آحاد مردم شهرستان برای حضور پرشور در راهپیمایی یوم‌ الله ۱۳ آبان، گفت: ملت ایران بارها ثابت کرده‌اند که در دفاع از آرمان‌های انقلاب و مقابله با استکبار جهانی ذره‌ای تردید به خود راه نمی‌دهند. امروز نیز مردم شهید پرور سیریک هم صدا با سایر هموطنان خود با حضور در این راهپیمایی بار دیگر انزجار خود را از آمریکا و ایادی آن اعلام خواهند کرد و به جهانیان نشان خواهند داد که مسیر استقلال و عزت اسلامی ادامه دارد.

امام جمعه بندرخمیر: دشمنی آمریکا با ایران از جنس کینه است، نه رقابت





امام جمعه خمیر با اشاره به فرا رسیدن یوم‌ الله ۱۳ آبان و روز ملی استکبارستیزی دشمنی آمریکا با ملت ایران را نه از جنس رقابت بلکه از جنس کینه و حسرت بازگشت به دوران سلطه و غارت منابع کشور دانست و تأکید کرد: اقتدار، وحدت و انسجام ملی تحت فرمان رهبر معظم انقلاب رکن اساسی پایداری انقلاب اسلامی در برابر توطئه‌های آمریکاست.



حجت‌الاسلام والمسلمین شعیب صالحی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن گرامی‌داشت فرا رسیدن یوم‌ الله ۱۳ آبان و روز ملی استکبارستیزی، اظهار داشت: امیدواریم خدای رحمان برکت فهمیدن حقیقت این مناسبت ارزشمند در تاریخ انقلاب اسلامی را به ما عنایت کند.



وی با اشاره به پرسش برجسته جوانان و نوجوانان درباره چرایی حساسیت و دشمنی آمریکا با ایران، افزود: برای پاسخ به این سؤال باید دو گزاره تاریخی و فطری را شرح دهیم، یک گزاره تاریخی و یک گزاره ماهوی در ساختار سیاسی آمریکا و ساختار سیاسی جمهوری اسلامی ایران. ۱۳ آبان یادآور حمله به خانه جاسوسی آمریکا و نامگذاری آن از سوی امام راحل به عنوان «انقلاب دوم» است و پاسخ به چرایی دشمنی آمریکا پاسخ به بسیاری از سؤالات شکل گرفته در اذهان است.



ثروت و موقعیت استثنایی ایران؛ عامل طمع نظام سلطه



امام جمعه خمیر ثروت و موقعیت استثنایی ایران را یکی از عوامل اصلی این دشمنی برشمرد و گفت: ایران نه تنها از نظر نفت و گاز بلکه به عنوان یک کریدور ژئوپولیتیک راهبردی، همواره ثروتی عظیم و کم‌نظیر در اختیار داشته است. ارزش منابع طبیعی، نفت، گاز و مواد معدنی ایران را به یکی از ثروتمندترین کشورهای منطقه فوق العاده حساس غرب آسیا تبدیل کرده است.



صالحی با اشاره به آمارها مبنی بر دارا بودن چهارمین ذخایر نفتی و دومین ذخایر گاز طبیعی جهان توسط ایران، تصریح کرد: وقتی این منابع در اختیار ایران است، همواره مورد طمع قرار می‌گیرد و این موقعیت ارزشمند اگر در اختیار هر نظام سلطه‌ای قرار بگیرد، می‌تواند بر سایر کشورها و قدرت‌ها اثرگذار باشد. موقعیت تقاطع ایران در غرب آسیا، آسیای مرکزی، قفقاز و خلیج فارس و دسترسی به دریای خزر و دریای عمان پل طبیعی تعامل و انرژی میان شرق و غرب دنیا را رقم زده و آمریکایی‌ها این موقعیت را برای خود می‌خواهند.



حسرت بازگشت به دوران سلطه؛ ریشه روانشناختی دشمنی آمریکا



وی در ادامه حسرت بازگشت به دوران سلطه را عامل دیگر حساسیت آمریکا دانست و اظهار داشت: آمریکا سال‌های سال ایران را غارت می‌کرد و تمام ثروت‌های ملت ایران را مفت و مجانی می‌بلعید. پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ رژیم شاه برای آمریکا هم گاو شیرده بود، هم سگ پاسبان و هم ژاندارم منطقه برای حفظ منافع آمریکا. انقلاب اسلامی سال ۵۷ به این رابطه گرگ و میشی آمریکا و اسرائیل پایان داد و رهبر معظم انقلاب در بیانیه‌ای فرمودند روزهای سابق که دشمن آرزوی بازگشت به آن را دارد، دیگر گذشت و هیچگاه تکرار نخواهد شد.



امام جمعه خمیر، تأکید کرد: امروز که ایران با تکیه بر ثروت و موقعیت ژئوپولیتیک به قدرت مستقل و اثرگذار تبدیل شده دشمنی آمریکا نه فقط از جنس رقابت بلکه از جنس کینه از دست دادن است. رئیس‌جمهور مفلوک آمریکا مکرر تکرار می‌کند که اگر ایران را شکست دهیم، پول خوبی به جیب می‌زنیم و منابع و نفت ایران را به دست می‌آوریم و هزینه جنگ را جبران می‌کنیم، پس آمریکا دوست دارد به دوران شیرینی سلطه بر ایران برگردد.



وی ۱۳ آبان را یکی از روزهای بسیار مهم دانست که همه اقشار جامعه نه تنها دانش‌آموزان و نسل جوان بلکه همه دلبستگان آرمان‌های انقلاب باید به صحنه بیایند و از ظرفیت‌های کشور دفاع کنند و خاطرنشان کرد: اقتدار مهم‌ترین ظرفیت کشور است و رکن اساسی آن قدرت مردمی، وحدت و انسجام ملی تحت فرمان رهبر معظم انقلاب است که زیربنای پایداری و مانایی انقلاب اسلامی در برابر دسیسه‌ها و توطئه‌های آمریکا محسوب می‌شود.



صالحی در پایان، شعار استکبارستیزی و مقابله با تجاوز و تهاجم آمریکا را درس بلند و روشنی برای همه ملت‌هایی دانست که می‌خواهند بر توانمندی‌ها و استعداد خود تکیه کنند و ایران عزیز را به عنوان الگو پذیرفته‌اند و تصریح کرد: همه ما رسالت عمومی و تاریخی بزرگی بر دوش داریم و آن امیدی است که امروز در دل مستضعفان عالم برای رهایی از چنگال استعمار شکل گرفته است و به لطف خدای رحمان پیشانی این تقابل جبهه مقاومت و ملت ایران عزیز خواهد بود و این افتخار نصیب مردم ما خواهد شد.



امام جمعه میناب: دشمنی آمریکا با ملت ایران مقطعی نیست/ حضور مقتدرانه مردم در ۱۳ آبان نقشه‌های دشمنان را نقش بر آب می‌کند





امام جمعه میناب با اشاره به مناسبت‌های تاریخی ۱۳ آبان گفت: دشمنی آمریکا با ملت ایران یک اختلاف مقطعی نیست که بعد از مدتی تمام شود، علت اصلی این دشمنی اقتدار روز افزون جمهوری اسلامی ایران است.



حجت‌الاسلام والمسلمین عباس ذاکری امام جمعه میناب در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن گرامیداشت یوم‌ الله ۱۳ آبان این روز را نماد ماندگار مقاومت ملت جمهوری اسلامی ایران در برابر استکبار جهانی دانست و اظهار کرد: با نگاهی به تقویم و تاریخ سیزدهم آبان ماه یادآور مسائل مختلفی از جمله کشتار دانش آموزان و دانشجویان در سال ۱۳۵۷ تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در سال ۱۳۵۸ و تبعید حضرت امام خمینی (ره) در سال ۱۳۴۳ است.



وی افزود: این روز در تاریخ به عنوان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی ثبت شده و یادآور مسائلی است که همواره در حافظه ملت ایران زنده مانده است.



امام جمعه میناب با اشاره به ویژگی‌های استکبار در هر دوره تاریخی، تصریح کرد: استکبار همیشه ویژگی‌های خاص خود را دارد و در هر دورانی این ویژگی‌ها از استکبار ظهور و بروز پیدا می‌کند، همان گونه که فرعون در زمان حضرت موسی (ع) خود را قدرت برتر می‌دانست و خود را خدا قلمداد می‌کرد و مردم را گروه گروه تضعیف می‌نمود، در زمان ما نیز آمریکا و اسرائیل همان کارها را انجام می‌دهند.



وی تأکید کرد: این‌گونه نیست که دشمنی آمریکا با ملت ایران یک اختلاف مقطعی باشد که بعد از مدتی تمام شود، از همان قدیم‌ الایام دشمنی آمریکا با ملت عزیز ایران وجود داشته و علت اصلی این دشمنی همان اقتدار روز افزونی است که جمهوری اسلامی ایران به دست می‌آورد.



ذاکری با اشاره به شرایط کنونی منطقه، خاطرنشان کرد: دشمن آمریکای صهیونیستی پس از جنگ دوازده روزه، جنگ رمضان و نبرد هرمز، اقتدار و عزت جمهوری اسلامی ایران را به خوبی مشاهده کرده و قدرت جمهوری اسلامی ایران را دیده است.



وی ادامه داد: الحمدلله مردم و ملت موسوم به جمهوری اسلامی برای انتقام و خونخواهی از رهبر شهیدشان و شهدای عزیز مدرسه شجره طیبه و جنگ رمضان همچنان در میادین حضور دارند و ان‌شاءالله در روز سیزدهم آبان نیز با حضور مقتدرانه خود مجدداً قوت قلبی برای رزمندگان خواهند بود و نقشه‌های دشمنان را نقش بر آب می‌کنند.



امام جمعه میناب در پایان با اشاره به آمادگی نیروهای مسلح، گفت: هم اکنون نیروهای مسلح ما دست بر ماشه و آماده مقابله با متجاوزین هستند و آماده صیانت و پاسداری از آرمان‌های دینی و انقلابی‌اند که ان‌شاءالله این کار را به لطف قوی پروردگار انجام خواهند داد.