۱۳ آبان نقطه عطف در تاریخ مبازرات انقلابی ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی دوستی استاندار ظهر شنبه، در حاشیه راهپیمایی ۱۳ آبان‌ماه بندرعباس، اظهار کرد: سیزدهم آبان ماه یکی از نقاط عطف در تاریخ معاصر ایران و حتی جهان اسلام است چرا که طاغوت در این روز متوجه شد که یارای مقابله با بت‌شکن کبیر قرن را ندارد و دست به تبعید امام فرزانه ایرانی‌ها زد.

وی با بیان این که طاغوت غافل از این بود که سربازان در گهواره‌ی خمینی کبیر، ۱۵ سال بعد پایه‌های حکومت ستمشاهی را با خون خود به لرزه درآورند و یک‌سال بعد نیز به برکت خون پاک دانش‌آموزان شهید، دانشجویان پیرو خط امام، لانه‌ی شیطان را بر سرش ویران می کنند، افزود: بدون شک سیزده آبان انفجار غیرت و عزت ایرانی اسلامی بر سر تمام طاغوت و کفر است.

استاندار هرمزگان تأکید کرد: امروز جهان اسلام تشنه‌ رقم زدن ۱۳ آبانی دیگر است که خون پاک شهیدان انتفاضه‌های قدس و کودکان بی‌گناه را به سیلی خروشان تبدیل کرده و کاخ پوشالی صهیونیست‌ها و ارباب جنایتکارشان را بر سرشان خراب کند.

دوستی تصریح کرد: قطعا سیزده آبان ۱۴۰۲ با حضور پرشور ملت در صحنه ایران به ویژه دانش‌آموزان و دانشجویان به نمادی در برابر دنیای کفر و استکبار تبدیل خواهد شد و وجدان‌های بیدار جامعه خشم و انزجار خود را از آمریکا، رژیم صهیونیستی و تمام کسانی که کشتار مردم بیگناه فلسطین را در سکوت به تماشا نشسته‌اند فریاد خواهند زد.