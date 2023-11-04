استاد دانشگاه صنعتی شریف عضو شاخص انجمن اپتیک آمریکا شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی شریف، انجمن اپتیک آمریکا (OPTICA) در تازه‌ترین گزارش خود برگزیدگان ۲۰۲۴ را معرفی کرد.

در این میان نام دکتر جواد صالحی استاد ممتاز دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف، به دلیل مشارکت در «اختراع و اصول بنیادی سیستم‌های ارتباطی چندگانه تقسیم کد نوری و کدهای متعامد نوری» در لیست برگزیدگان قرار گرفت.

عنوان فلو(Fellow) در OPTICA به کمتر از ۱۰ درصد از اعضا محدود می‌شود و برای اعضایی محفوظ است که با تمایز در پیشرفت اپتیک و فوتونیک خدمت کرده‌اند.

انجمن اپتیک آمریکا (OPTICA) بزرگ‌ترین و معتبرترین انجمن اپتیک و فوتونیک در دنیا است که وظیفه آن برگزاری همایش‌ها، چاپ مجلات پژوهشی و آموزش بین‌المللی در همه زمینه‌های مربوط به اپتیک و فوتونیک است.

این انجمن به ترویج تولید، کاربرد، آرشیو و انتشار دانش در اپتیک و فوتونیک در سراسر جهان اختصاص دارد. این سازمان که در سال ۱۹۱۶ تأسیس شد، سازمانی پیشرو برای دانشمندان، مهندسین، متخصصان، دانشجویان و سایر علاقه‌مندان به علم نور است.

نشریات، جلسات، منابع آنلاین و فعالیت‌های حضوری این انجمن به اکتشافات مرزهای دانش در علوم نور کمک می‌کند، برنامه‌های کاربردی واقعی را شکل می‌دهد و دستاوردهای علمی، فنی و آموزشی را تسریع می‌کند.