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۱۳ آبان ۱۴۰۲، ۲۰:۱۹

رییس سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران:

دخل و تصرفی در سهمیه شهدا و ایثارگران کنکور و استخدام نداریم

دخل و تصرفی در سهمیه شهدا و ایثارگران کنکور و استخدام نداریم

زنجان-رییس سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: این بنیاد هیچ‌گونه دخل و تصرفی در خصوص سهمیه خانواده شهدا و ایثارگران در امور کنکور یا استخدامی‌ها ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی شامگاه شنبه در جلسه پرسش و پاسخ دانشجویی که در دانشگاه زنجان برگزار شد، با بیان اینکه موضوع سهمیه شهدا و ایثارگران در امور مربوط به کنکور و استخدامی‌ها طبق قانون انجام می‌شود، گفت: بر همین اساس بنیاد شهید و امور ایثارگران هیچ‌گونه دخل و تصرفی در این زمینه ندارد.

وی از اشتغال به تحصیل ۳۵۰۰ ایثارگر بالای ۶۰ سال در حال حاضر خبر داد و افزود: در خصوص رشته‌هایی که در دانشگاه‌ها تدریس می‌شود، معتقدیم این رشته‌ها باید متناسب با بازار کار کشور باشد تا بتواند خروجی آن منجر به کمرنگ کردن دغدغه اشتغال کشور شود.

عقب ماندگی کشور در بخش مسکن به ۱۰ سال قبل باز می‌گردد

رئیس سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران یکی از رویکردهای اصلی دولت سیزدهم را تمرکز بر روی مقوله مسکن عنوان کرد و یادآور شد: دولت سیزدهم تلاش دارد با اقداماتی که در حوزه مسکن انجام می‌دهد، عقب‌ماندگی‌ها به وجود آمده در حوزه مسکن را جبران کند اما با توجه به اینکه این عقب‌ماندگی‌ها مربوط به یک دهه گذشته است، به همین خاطر رفع این دغدغه‌ها زمان‌بر خواهد بود.

قاضی‌زاده هاشمی با یادآوری اینکه طی یک دهه گذشته دولت‌ها نتوانسته‌اند در حوزه ساخت و ساز مسکن متناسب با نیاز خانوارهای جدید ورود پیدا کنند، ادامه داد: همین امر باعث شده است تا شاهد بی‌تعادلی میان عرضه و تقاضا در این بخش باشیم.

معاون رئیس‌جمهور با بیان اینکه ارائه زمین رایگان و نیز آماده کردن زیرساخت‌های لازم برای ساخت و ساز مسکن در قالب نهضت ملی مسکن از سوی دولت هزینه‌هایی را به دنبال دارد، اظهار کرد: یکی از مشکلات حوزه مسکن که به گرانی افسارگسیخته آن دامن زده، نبوده عرضه به اندازه کافی است و همین مسئله باعث شده است تا امروز شاهد احتکار قابل توجه مسکن در کشور باشیم.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر آخرین وضعیت کارخانه روغن‌نباتی جهان زنجان با یادآوری اینکه این پرونده جزو خطاهایی است که در عرصه خصوصی‌سازی اتفاق افتاده است، خاطرنشان کرد: بعد از تلاش‌های صورت گرفته، امروز به نتایج مطلوبی در خصوص پرونده این کارخانه دست یافته و به جرأت می‌توانیم بگوییم که منجر به صدور رأی مناسبی خواهد شد.

رئیس سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران در خصوص یکی دیگر از مسائل مطرح شده در این جلسه یعنی اظهارات پدر شهید عجمیان، افزود: متأسفانه برداشت‌ها در این خصوص به گونه‌ای بود که گمان می‌کردند افرادی از بیرون در این پرونده اعمال نفوذ می‌کنند.

قاضی‌زاده هاشمی تاکید کرد: اطلاع زیادی از اینکه صحبت‌های پدر شهید عجمیان تا چه میزان سوءبرداشت و تا چه میزان دقیق بوده است، ندارم اما این موضوع همان موقع از طریق معاونت حقوقی سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران به مقامات قضائی منتقل شد.

کد مطلب 5930337

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    نظرات

    • US ۰۰:۰۰ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۴
      1 0
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      سلام خواهشاً برای استخدام خواهران شهید هم ک بالای ۵۰ سال مثلا ۵۴ سال دارن و همسر ندارن سرپرست فرزندان هستن کاری کنید بتونن استخدام بشن کلی درس خوندیم بیکاریم مساعدت لطفا مسولین محترم بنیاد شهید نگذارید خواهران شهید ناموس مملکت درمانده و دست ب سوی دیگران دراز کند
    • قایم IR ۰۱:۲۴ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۴
      0 0
      پاسخ
      با سلام آقای قاصیزاد هاشمی .ما جانبازان شهرستان از دست بیمه دی حال روز خوشی نداریم این بیمه با ما خانوادها توی شهرستان مثل تهران مرکز آستانها بخورد نمیکنه میلی هسته .اول کار خوب خوب بود ولی مدتی هسته پا پس کشید بنیاد شهرستان که میریم میگن کاری از دست بر نمیاد بیاد به همین شهرستان سیرجان سری بزنید
    • ابوطالب شعرباف ماهرجانباز۵۰درصد IR ۰۱:۳۲ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۴
      1 0
      پاسخ
      سلام و عرض ادب بیش از۴۰سال مستاجر هستم وحقوقم کفاف اجاره خانه رانمیدهدلطفا به این امر مهم رسیدگی کنید باتشکر
    • علی عسکریان IR ۰۲:۰۲ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۴
      0 0
      پاسخ
      متاسفانه دستهایم میلرزد مرتبه کامل نبود ارسال شد من جانباز شیمیایی از تمام ناحیع بدن و موج انفجار از تمام بدن واصابت ترکش به زانووی یای چپ وطبق تبصره 6جز مستخدمین شهید جانباز از کار افتاده کلی هستم ودارای پرستار میباشم متأسفانه 20درصد میباشد در کادر جدول جایی برای کامل شدن نیست و560روز داوطلبانه جبه
    • کورش عیسوندزمانی IR ۰۳:۳۹ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۴
      0 0
      پاسخ
      سلام آقای قاضیزاده هاشمی مسکن هست پول خرید مسکن نیست.دست مردم خالی است توان خرید مسکن را ندارند.
    • بهنام IR ۰۷:۴۱ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۴
      0 0
      پاسخ
      خودتان میدانید که دیگر خاتواده جانباز و ایثارگر دم کنکوری نداریم همچنین دانشگاهی پس اینها کی هستند که یعنوان خانواده جانباز و ایثارگران میفرستید دانشگاه بچه من که ایثار گرم 10 سال پیش دانشگاهش تمام شده که هیچ سهمیه نبود دروغ خوب نیست ....
    • عبدالله AE ۰۹:۰۰ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۴
      3 0
      پاسخ
      جناب قاضی زاده، با توجه به سن شما مشخص است جنگ تحمیلی را ندیده یا حداقل حضور نداشتید که رنجهای متحمل شده به رزمندگان را درک کنید. رزمندگان جوان و قدرتمند روزهای جنگ امروز پیروناتوان شده و عده کثیری مانند من جانباز و مستاجر هستند لطفا پیگیر غرامت جنگی ما جانبازان و خانواده های معزز شهدا باشید.
    • علی AE ۰۹:۱۰ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۴
      0 0
      پاسخ
      باسلام ، جناب آقای هاشمی یک کار مثبت برای اون دسته از ایثارگرانی که بصورت داوطلبانه و بالای ده ماه در جبهه‌های حق علیه باطل که سنشان قانونی نبود رفتند یک کار مثبتی انجام دهید اون عزیزانی که شهید و جانباز شدند فرزندانشان بعضی از امتیازات را می‌گیرند پس تکلیف امثال ماها چی میشه به هرکجا مراجعه می‌کنیم
    • IR ۰۹:۲۲ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۴
      5 5
      پاسخ
      شما به هر اداره ای بروی می بینی بیشتر استخدامی از بین ایثارگران است
    • IR ۰۹:۲۸ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۴
      2 0
      پاسخ
      خوش به حال کارمندان بنیاد.
    • ناشناس IR ۱۳:۲۷ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۴
      0 1
      پاسخ
      باسلام درهم آزمون ها چی استخدامی وچه کنکور ایثارگران و جانبازان و خانواده شهدا سهمیه دارند
    • ناشناس IR ۱۴:۳۳ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۴
      0 0
      پاسخ
      باسلام خدمت مسولین محترم باعرض خسته نباشی سوالی داشتم ازخدمتتان. همسرم جانبازه وبازنشسته هیچگونه حقوق ازبنیادنگرفت الانکه بازنشست شدآیاحقی برایشان قایل نیستین باتشکر
    • IR ۱۵:۰۸ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۴
      0 0
      پاسخ
      با عرض سلام واحترام لطفا برای جانبازان ۵ درصد هم کاری کنید پسرم بی کاره بنده ۳۶ سال ملی حفاری کار کردم الان بازنشست شدم خانواده ۹ نفره هستم مستمری جوابگو نیست لطفا مساعدت کنید با تشکر
    • GB ۱۶:۱۱ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۴
      0 0
      پاسخ
      باعرض سلام خدمت شما آقای هاشمی بنده جانباز ۲۰درصد هستم واسه وام مسکن میگن بایدخونه بخری بعدش سند بیاری تاماوام بدیم اگه توانایی خرید خانه داشتم دیگه وام واسه چي میگرفتم خواهش یه راهکار ارائه بدی تاواسه وام خونه بامشکل مواجه نشیم ممنونم از راهنماییتون

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