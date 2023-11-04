دخل و تصرفی در سهمیه شهدا و ایثارگران کنکور و استخدام نداریم

به گزارش خبرنگار مهر، سید امیرحسین قاضیزاده هاشمی شامگاه شنبه در جلسه پرسش و پاسخ دانشجویی که در دانشگاه زنجان برگزار شد، با بیان اینکه موضوع سهمیه شهدا و ایثارگران در امور مربوط به کنکور و استخدامیها طبق قانون انجام میشود، گفت: بر همین اساس بنیاد شهید و امور ایثارگران هیچگونه دخل و تصرفی در این زمینه ندارد.
وی از اشتغال به تحصیل ۳۵۰۰ ایثارگر بالای ۶۰ سال در حال حاضر خبر داد و افزود: در خصوص رشتههایی که در دانشگاهها تدریس میشود، معتقدیم این رشتهها باید متناسب با بازار کار کشور باشد تا بتواند خروجی آن منجر به کمرنگ کردن دغدغه اشتغال کشور شود.
عقب ماندگی کشور در بخش مسکن به ۱۰ سال قبل باز میگردد
رئیس سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران یکی از رویکردهای اصلی دولت سیزدهم را تمرکز بر روی مقوله مسکن عنوان کرد و یادآور شد: دولت سیزدهم تلاش دارد با اقداماتی که در حوزه مسکن انجام میدهد، عقبماندگیها به وجود آمده در حوزه مسکن را جبران کند اما با توجه به اینکه این عقبماندگیها مربوط به یک دهه گذشته است، به همین خاطر رفع این دغدغهها زمانبر خواهد بود.
قاضیزاده هاشمی با یادآوری اینکه طی یک دهه گذشته دولتها نتوانستهاند در حوزه ساخت و ساز مسکن متناسب با نیاز خانوارهای جدید ورود پیدا کنند، ادامه داد: همین امر باعث شده است تا شاهد بیتعادلی میان عرضه و تقاضا در این بخش باشیم.
معاون رئیسجمهور با بیان اینکه ارائه زمین رایگان و نیز آماده کردن زیرساختهای لازم برای ساخت و ساز مسکن در قالب نهضت ملی مسکن از سوی دولت هزینههایی را به دنبال دارد، اظهار کرد: یکی از مشکلات حوزه مسکن که به گرانی افسارگسیخته آن دامن زده، نبوده عرضه به اندازه کافی است و همین مسئله باعث شده است تا امروز شاهد احتکار قابل توجه مسکن در کشور باشیم.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر آخرین وضعیت کارخانه روغننباتی جهان زنجان با یادآوری اینکه این پرونده جزو خطاهایی است که در عرصه خصوصیسازی اتفاق افتاده است، خاطرنشان کرد: بعد از تلاشهای صورت گرفته، امروز به نتایج مطلوبی در خصوص پرونده این کارخانه دست یافته و به جرأت میتوانیم بگوییم که منجر به صدور رأی مناسبی خواهد شد.
رئیس سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران در خصوص یکی دیگر از مسائل مطرح شده در این جلسه یعنی اظهارات پدر شهید عجمیان، افزود: متأسفانه برداشتها در این خصوص به گونهای بود که گمان میکردند افرادی از بیرون در این پرونده اعمال نفوذ میکنند.
قاضیزاده هاشمی تاکید کرد: اطلاع زیادی از اینکه صحبتهای پدر شهید عجمیان تا چه میزان سوءبرداشت و تا چه میزان دقیق بوده است، ندارم اما این موضوع همان موقع از طریق معاونت حقوقی سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران به مقامات قضائی منتقل شد.
نظر شما