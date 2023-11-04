به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، ابوعبیده سخنگوی گردان‌های قسام (شاخه نظامی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس) در سخنانی اعلام کرد که مبارزان مقاومت با سلحشوری جنگ‌افزارهای دشمن صهیونیستی را منهدم کرده‌اند.

ابوعبیده گفت: ملت ما در معرض یک نسل‌کشی برنامه‌ریزی‌شده از سوی دشمنی قرار دارد که از مجازات توسط کشورهای جهان در امان است؛ جهانی که قانون جنگل بر آن حاکم است.

وی ادامه داد: مبارزان ما در محورهای پیش‌روی دشمن در شمال غرب و جنوب غزه و بیت حانون در حال مبارزه هستند. مبارزان ما ۲۴ جنگ‌افزار اسرائیلی را منهدم کردند. ما با موشک‌های ضدزره هدایت‌شونده جنگ‌افزارهای اسرائیلی را هدف قرار دادیم.

ابوعبیده گفت: ما در دو روز گذشته نظامیان دشمن که در ساختمان‌ها سنگرگرفته بودند را با موشک‌های یاسین هدف قرار دادیم. ما در جنگی نابرابر به سر می‌بریم، اما این جنگ در دانشگاه‌های جهان تدریس و در تاریخ جاودانه خواهد شد.

وی افزود: ضرباتی حتمی به نیروهای اشغالگر وارد کردیم و مبارزان ما به دور زدن دشمن و مبارزه قهرمانانه از مسافت صفر با دشمن ادامه می‌دهند.

ابوعبیده گفت: ویرانی که دشمن به بار می‌آورد، چیزی جز ناامیدی، شکست و ننگ را برای وی در پی ندارد. توپخانه ما انهدام تجمعات نظامیان و جنگ‌افزارهای اسرائیلی با خمپاره را به صورت شبانه‌روزی به انجام می‌رساند.

وی افزود: ویدیوهایی که در دقایق و ساعات پیش‌رو منتشر خواهیم کرد درگیری سلحشورانه با جنگ‌افزارهای دشمن را به نمایش می‌گذارد و تنها بخش کوچکی از نبرد مبارزان ماست.