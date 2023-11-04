شلیک موشک عیاش ۲۵۰ به «ایلات» توسط قسام

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، گردان‌های قسام (شاخه نظامی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس) اعلام کرد که در واکنش به جنایات ارتش رژیم صهیونیستی در حق غیرنظامیان فلسطینی شهرک صهیونیستی ایلات را با موشک عیاش ۲۵۰ هدف قرار داده است.

همچنین گردان‌های قسام شهرک صهیونیستی سدیروت را موشک‌باران کرد. رسانه‌های عبری زبان از به صدادرآمدن آژیرهای هشدار در ایلات، سدیروت، نیر عام و شهرک‌های صهیونیستی اطراف نوار غزه خبر دادند.

خبرنگار الجزیره نیز گزارش داد که صدای ۳ انفجار در سدیروت و شهرک‌های صهیونیستی اطراف نوار غزه به گوش رسیده است.

از سوی دیگر گردان‌های قسام از درگیری مستقیم با نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی در منطقه العطاطره واقع در غرب بیت لاهیا در نوار غزه خبر داد.

علاوه بر این گردان‌های قسام یک تانک صهیونیستی که به منطقه السلاطین واقع در غرب بیت لاهیا نفوذ کرده بود را با موشک یاسین ۱۰۵ هدف قرار داد.

گردان‌های قدس (شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی فلسطین) نیز اعلام کرد: جنگ‌افزارهای دشمن که به محورهای جنوب و شمال غرب غزه نفوذ کرده بودند را با خمپاره سنگین هدف قرار دادیم.

علاوه بر این جنگ‌افزارهای ارتش رژیم صهیونیستی در اطراف مسجد عنان واقع در شمال غرب غزه نیز از سوی گردان‌های قدس با خمپاره سنگین هدف قرار داده شد.

تانک‌های ارتش رژیم صهیونیستی در جنوب شرق شهرک زیتون نیز از سوی گردان‌های قدس موشک‌باران شد.

گردان‌های شهدای الاقصی نیز گزارش داد: مبارزان ما تجمع اشغالگران در شهرک‌های صهیونیستی اطراف نوار غزه را منهدم کردند و در چندین محور به ویژه شمال غرب نوار غزه با جنگ‌افزارهای آنان در حال درگیری هستند.