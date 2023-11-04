به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «محمد هلسه» تحلیلگر امور سیاسی فلسطین اشغالی روز شنبه در گفت‌وگو با رسانه روسی اسپوتنیک، در ارزیابی تبعات قبول آتش‌بس از رژیم صهیونیستی گفت: پذیرش آتش‌بس به معنای «خودکشی سیاسی» بنیامین نتانیاهو و پایان حکمرانی سیاسی وی خواهد بود.

تحلیلگر فلسطین اشغالی افزود: در شرایطی که روز به روز، حلقه خشم افکار عمومی «اسرائیل» ضد نتانیاهو تنگ‌تر می‌شود و همزمان با وجود فشار مجامع جهانی به کابینه نتانیاهو در پذیرش آتش‌بس به خاطر ارتکاب جنایات جنگی در غزه، وی ناچار است برای خاموش کردن آتش خشم صهیونیست‌ها پیش از پذیرش آتش‌بس، دستاوردی سیاسی و نظامی داشته باشد.

محمد هلسه اظهار داشت که کاخ سفید با دادن چراغ سبز به نتانیاهو در کشتار بیشتر مردم بی‌دفاع غزه درصدد کسب وقت بیشتر برای گرفتن امتیاز بیشتر وی در صحنه سیاسی است.

کارشناس فلسطین اشغالی در تحلیل خود درباره حضور معنادار وزیر خارجه آمریکا در شرایط حساس کنونی در «اسرائیل» خاطر نشان کرد که بر خلاف تصور عمومی، هدف از سفر آنتونی بلینکن به تل آویو نه برای رایزنی برای تحقق آتش‌بس، بلکه برای خرید وقت بیشتر برای کابینه صهیونیست‌ها در افزایش شانس پیروزی در مصاف با گروه‌های فلسطینی در غزه است.

در شرایطی که خشم افکار عمومی در «اسرائیل» در قبال سیاست اصلاحات قضایی نتانیاهو همچنان پا برجاست، به گواه کارشناس مسایل سیاسی «اسرائیل»، نتانیاهو به سیاست جنگی خود ضد مقاومت فلسطین ادامه خواهد داد، زیرا همانطوری که هیچ چیزی مانع تشدید ماشین کشتار صهیونیست‌ها علیه غیرنظامیان نخواهد بود، وی برای فرار از پاسخگویی در قبال شکست سیاسی در برابر افکار عمومی صهیونیست‌ها درباره اسیران اسرائیلی نزد حماس به سیاست طولانی کردن جنگ ادامه خواهد داد.

هلسه درباره مواضع جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا درباره شرایط دشوار انسانی در نوار غزه نیز توضیح داد و گفت: مسلم است که واشنگتن به سیاست خود در حمایت از کابینه نتانیاهو ادامه خواهد داد، زیرا دولتمردان آمریکایی به خوبی از حجم فشار سیاسی، نظامی و روانی که در پی حمله غافلگیرکننده حماس در جامعه صهیونیستی پدیدار شده است، آگاه هستند و به همین منظور، جسارت طرح ایده آتش‌بس انسانی را نخواهند داشت تا اینکه، سران صهیونیستی به دستاوردی در میدان درگیری نائل شوند و سپس ایده آتش‌بس را مطرح کنند.