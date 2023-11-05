قصه دیروز و امروز زنان مقاومت

خبرگزاری مهر – گروه استان‌ها – فاطمه کول: * زیر نور ملایمِ پاییز نشسته‌ام و به رقص بخار آب بخور لای برگ‌های پتوس چشم دوخته‌ام و می‌بینم که ما شبیه هم نیستیم. اصلاً هر طور فکر می‌کنم می‌بینم که ما شبیه هم نیستیم.

چندی پیش عکسی دیدم که هنوز سلول‌های قلبم از دیدنش درد می‌کند. عکس زنی که فرزند بی‌جانش را به آغوش کشیده بود. بی رخ. پنهانی. با اقتدار. با صلابت. گویی سالهاست که زنانِ فلسطینی همین‌قدر با صلابت پاره‌ی تنشان، فلسطین زخمی را بغل کرده‌اند.

زنان، درختِ پربار فلسطین‌اند. از همان درخت‌ها که مولای ما، علی (ع) در نامه ۴۵ نهج‌البلاغه فرموده است: «بدانید که درختان بیابانی چوبشان محکم‌تر است، اما درختان سرسبز که همواره در کنار آبند پوست نازک ترند. درختانی که در بیابان می رویند و جز با آب باران سیراب نمی‌شوند، آتششان شعله ور تر و با دوام تر است.»

اتحاد و همبستگی در حرکت‌های آزادی‌خواهانه اسلامی هم‌چون پرنده‌ای است که یک بال آن مردان و یک بال دیگر آن زنان هستند. با نگاهی به تاریخ و سیر تحولات جهان اسلام و ملت‌های مبارز و آزادیخواه؛ در می‌یابیم که اهمیت نقش زنان در پیشبرد اهداف جبهه مقاومت بسیار حیاتی و چشم‌گیر است، از زنان مقاوم دفاع مقدس گرفته تا زنان آزاده لبنان و فلسطین که تکیه گاه محکمی برای مردان مجاهد حزب الله و جنبش‌های آزادیخواه بوده و هستند.

در خیزش‌های اسلامی، اگر نگوییم طلایه‌دارند، به جرأت می‌توان گفت که از وزنه‌های اصلی و سنگین تغییر به شمار می‌آیند. اثرگذاری بانوان در پویایی جنبش‌های اسلامی چه در بطن این جنبش‌ها و چه غیر مستقیم، موضوعی است که شاید کمتر به آن پرداخته شده است. از زنان مبارز و آزاده می‌توان از «خدیجه حرز» عضو حزب الله لبنان، «عفاف حکیم» مشاور دبیرکل حزب الله لبنان، «شادیه ابوغزاله» نخستین زن شهید فلسطینی، «رزان النجار» و «عهد التمیمی» زنان فلسطینی، «فرنگیس حیدرپور» شیرزن کُرد یاد کرد که البته شمار زنان مبارز در اقصا نقاط عالم خارج از وصف و شمارش است.

اثر مستقیم زنان مسلمان در جنگ‌های نظامی

زنان مسلمان در بحث مقاومت علاوه به نقش تربیتی خود کمک‌های زیادی به جبهه مقاومت کرده‌اند. زنان کشورهای مسلمان در لبنان، سوریه، عراق و به ویژه در فلسطین علاوه بر نقش تربیتی خود، در جنگ‌های نظامی به صورت مستقیم شرکت داشته‌اند؛ چرا که آتشی که زنان فلسطینی در دل فرزندان خود روشن نگاه داشته‌اند حال به شکل آتشفشانی درآمده است که در قالب انتفاضه در حال سوزاند ن ریشه اشغالگران صهیونیستی است.

زنان مسلمان از صدر اسلام همواره دوش به دوش مردان و حتی جلوتر از آنها در حفظ و ترویج اسلام و به دنبال آن شکل گیری فرهنگ مقاومت تلاش کرده‌اند. زنان فلسطین با بصیرت به مبارزه با دشمنان ایستاده‌اند ویه رغم همه فشارهای ناشی از محاصره، جنایت و اشغالگری باز یک قدم از آرمان‌های اسلام و اصل مقاومت کوتاه نیامده‌اند.

بنابراین می‌توان گفت مردان محور مقاومت در فلسطین ثمره یک عمر خون دل و صبوری زنان فلسطینی‌اند. مادران، خواهران و همسران مردان فلسطینی برای شهادت عزیزان خود اندوهگین هستند اما این غم خود را در مقابل رژیم غاصب اسرائیل به خشم و اراده‌ای استوار تبدیل کرده‌اند. آنان اسوه کاملی از صبر و توکل به خداوند هستند.

نمونه‌هایی از فعالیت زنان در قدس

صدها زن به صورت داوطلبانه و با جلیقه‌های زرد در نقاط مختلف مسجد الاقصی حضور دارند و در تأمین نظم و امنیت این مکان مقدس تلاش می‌کنند. یکی از جالب‌ترین کارهایی که مرابطات (بانوان مقاومت) انجام می‌دهند، سنت پخت و توزیع افطاری در ماه مبارک رمضان است. بانوان را به بهانه افطار دورهم جمع می‌کنند. اخبار و برنامه‌های لازم را با آنها در میان می‌گذارند. در این ضیافت خلاقانه مقاومت و مبارزه فرهنگی، مرابطات الاقصی غذاهایی به سبک ته‌چین می پزند که برای کشیدن آن در ظرف و تعارف به دیگران باید قابلمه را سر و ته و غذا را خالی کرد. این کار را دقیقاً پیش چشم سربازان اسرائیلی به کنایه از سرنگونی این رژیم انجام می‌دهند. این کار ساده و جالب بازخورد خوبی در رسانه‌ها داشته است، این یک نمونه مقاومت مقدس تمام قد زنانه است.

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