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۱۳ آبان ۱۴۰۲، ۲۱:۵۹

مطب یک متخصص زنان و زایمان در یزد پلمب شد

مطب یک متخصص زنان و زایمان در یزد پلمب شد

یزد- معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی یزد گفت: مطب یک متخصص زنان و زایمان در شهر یزد به دلیل وجود داروهای غیر قانونی سقط جنین و تمهید مقدمات انجام سقط پلمب شد.

سیدکاظم رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پیرو گزارش واصله مبنی بر قصد انجام سقط جنین توسط یکی از پزشکان متخصص زنان و زایمان ، با ورود کارشناسان اداره مامایی و نظارت بر درمان دانشگاه به مطب پزشک، از این اقدام غیرقانونی پیشگیری شد.

وی افزود: طی هماهنگی و با رعایت اصول اخلاقی، مطب پزشک متخلف مورد بازرسی قرار گرفت و در جریان این بازرسی داروهای غیر مجاز سقط کشف شد.

رضوی بیان کرد: بر اساس رأی کمیسیون ماده ۱۱ دانشگاه علوم پزشکی یزد، پرونده یاد شده برای انجام مراحل قانونی به مراجع قضایی ارسال شد.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی یزد ضمن قدردانی از زحمات متخصصان زنان و زایمان و کارشناسان مامایی استان که در ترویج زایمان طبیعی و اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت نقش بسزایی دارند، تصریح کرد: با توجه به منویات مقام معظم رهبری و ضرورت توجه به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، سقط غیرقانونی جنین، خط قرمز دستگاه های متولی از جمله دانشگاه علوم پزشکی یزد است و هرگونه اقدام در این راستا جرم تلقی می شود.

کد مطلب 5930403

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