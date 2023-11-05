خبرگزاری مهر-گروه سیاست- حجتالاسلام «علی شیرازی»؛ رژیم استکباری آمریکا، جامع بسیاری از زشتیها و بدیها و رژیمی، جنگافروز، تروریست، تروریستپرور، مداخلهگر، غارتگر، سرکوبگر، فاسد، مستبد، ظالم، کارشکن، کودتاگر، خبیث، قاتل و دروغ گوست؛ بنابراین، ستیز با این استکبار، عین عقلانیت است؛ چون این رژیم خائن، تاکنون جنایتهای بیشماری علیه کشورمان انجام داده است.
در این رابطه چنانچه بخواهیم مواردی را عنوان کنیم، میتوان به حمایت از رژیم دیکتاتور و جلاد پهلوی به مدت ۲۵ سال، غارت اموال ملت ایران با همدستی پهلوی دوم، کمک مستمر، به عناصر تروریست و ضدانقلاب در خارج از کشور و کودتاچیان داخلی، بلوکه پولها و دارایی ملت ایران در آمریکا، محاصره و تحریم اقتصادی ایران، طرح ریزی و اجرای کودتا علیه جمهوری اسلامی، حمایت آشکار از صدام در دفاع مقدس، سرنگون ساختن هواپیمای مسافری ایران با ۲۹۰ مسافر بر فراز خلیج فارس و حمله به سکوهای نفتی کشورمان در خلیج فارس، اشاره کرد.
البته اینها بخشی از ادعانامه ملت مظلوم ایران علیه رژیم مستکبر و دیکتاتور ایالات متحده آمریکاست؛ به همین دلیل، عقل به ضدیت و ستیز با آمریکا حکم میکند.
جوانان شجاع و مؤمن ما با این تحلیل که آمریکا از شاه خائن حمایت میکند، در ۱۳ آبان به سفارت آمریکا حمله کردند و حقیقت و هویت این سفارت را که عبارت بود از لانه جاسوسی، کشف و آن در مقابل چشم مردم دنیا قرار دادند تا همه بدانند سفارت آمریکا در ایران، مرکز توطئه علیه انقلاب اسلامی بوده است.
اسناد لانه جاسوسی که به دست نیروهای انقلاب افتاد، نشان داد که همه این توطئهها به دقت از سوی رژیم ایالات متحده آمریکا برای ملت ایران برنامهریزی شده بود؛ برای سران کاخ سفید بازگرداندن ارتجاع، استبداد و حاکمیت وابسته در کشورهای انقلابی، اصلی است که به همه، این روشهای کثیف را تجویز میکند.
ملت ایران، اسناد لانه جاسوسی که تاکنون نزدیک به ۸۰ جلد کتاب از آنها منتشر شده را بگیرند و بخوانند؛ چون همه این اسناد درسآموز است؛ اینها نشان میدهد که آمریکاییها چه در هنگام اوج نهضت و چه در هنگامی که انقلاب پیروز و نظام جمهوری اسلامی تشکیل شد، دائم در حال توطئه علیه نظام اسلامی بودند.
چرا نباید نسل جوان ما با خواندن اسناد لانه جاسوسی بفهمد و بداند که آمریکا با ملت ایران چه کرده و با چه کسانی ارتباط داشته و چه توطئههایی را نیز زیر سر داشته است؟ جوان ما باید بداند نقش سفارت آمریکا در سالهای قبل و بعد از انقلاب چه بوده و چرا هیچ نشانی از مضامین برگزیده این کتابها در مجموعه مدارس و دانشگاههای ما نیست؟
۱۳ آبان نمادی است که در دل خود معانی و درسهای فراوانی دارد؛ به عبارت دیگر باید به یاد داشته باشیم که طمعورزی آمریکا، وابستگی رژیم شاه به آمریکا و فساد او، ایستادگی و ایمانِ متکی به بصیرت امام عزیز و مردم، حضور، شجاعت و جسارت نسل جوان انقلابی در مقابل هیمنه و چهره بزک کرده آمریکا، همه در دل کلمه ۱۳ آبان است.
آمریکاییها از همان روزهای نخست پیروزی انقلاب اسلامی، شمشیر را از رو بستند و سفارتشان مرکز توطئه و مرکز ارتباطات مشکوک برای تحریک این و آن با هدف شکستن جمهوری اسلامی ایران بود.
سفارت آمریکا در ایران به دنبال ارتباط با عناصر ضدانقلاب و ضد نظام جمهوری اسلامی و وسیلهای برای بده و بستان، تقویت و وصل کردن این به آن بوده است؛ همان نقشی که سفارت انگلیس قبل از ۲۸ مرداد در ایران ایفا میکرد؛ یعنی این را ببین، آن را ببین، این را به آن وصل کن، پول به این برسان، سلاح به او برسان و تدبیر به او برسان، تا حادثهای علیه جمهوری اسلامی اتفاق بیفتد؛ حال آیا میشود با این رژیم کثیف طرح دوستی ریخت؟!
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