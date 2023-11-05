لزوم احداث سایت موقت در مرز کیله سردشت

‌ایرج دست نشان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اهمیت مرزها برای افزایش مراودات بین دو کشور گفت: مرز کیله سردشت به عنوان یک مرز تجاری و مسافری برای افزایش مراودات بین دو کشور ایران و شرق اقلیم کردستان عراق (سلیمانیه) حائز اهمیت بوده و سایت موقت این مرز باید پیگیری شود.

وی ادامه داد: با توجه به تردد مسافر و فعال بودن بازارچه کیله سردشت، ۸ دستگاه کانکس اداری با مساحت ٢۴٠ متر مربع برای استقرار ارگان‌های متولی در سایت موقت کیله سردشت فراهم شده است.

دست نشان در رابطه با بخش پیگیری از اقدامات انجام شده برای ساخت سایت موقت پایانه مرزی کیله سردشت افزود: ۵۰۰۰ متر مکعب خاکریزی و خاکبرداری، خرید و جاگذاری بیش از ۷۵۰ متر نیوجرسی مفصلی برای فونداسیون استقرار کانکس‌ها، تعمیرات اساسی ۴ دستگاه کانکس، تهیه و نصب سر درب کامیونی و نفر رو و بسیاری اقدامات دیگر در زمینه ابنیه سایت موقت با اعتباری بالغ بر ٢٢ هزار میلیون ریال هزینه شده است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای آذربایجان غربی ادامه داد: در زمینه تأسیسات برقی نیز بیش از ١٩ هزار میلیون ریال و در زمینه تأسیسات مکانیکی نیز افزون بر ١۶ هزار میلیون ریال هزینه شده است.

دست نشان خاطرنشان کرد: امید است پروژه سایت موقت کیله سردشت به زودی به بهره‌برداری برسد و باعث رونق در تجارت و افزایش مراودات بین دو کشور شود.