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۱۴ آبان ۱۴۰۲، ۱۱:۵۰

با عنوان رستاخیز زبان فارسی؛

فراخوان کنگره بین المللی شعر «یعقوب لیث» منتشر شد

فراخوان کنگره بین المللی شعر «یعقوب لیث» منتشر شد

فراخوان شرکت شاعران برای حضور در نخستین کنگره بین المللی یعقوب لیث با عنوان «رستاخیز زبان فارسی» منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فراخوان شرکت شاعران و پژوهشگران زبان و ادبیات فارسی برای حضور در نخستین کنگره بین المللی یعقوب لیث با عنوان «رستاخیز زبان فارسی» منتشر شد.

زبان فارسی یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های وحدت آفرین در میان ساکنان ایران عزیز، فارغ از هرگونه دلبستگی قومی و زبانی به شمار می‌آید.

مطابق مستندات تاریخی، نخستین بار «یعقوب لیث صفاری» یکی از اولین شهریاران ایرانی پس از اسلام، زبان فارسی را به عنوان زبان دیوانی برگزید و همان اندازه که «فردوسی» بزرگ در مانایی این زبان نقش داشته، «یعقوب لیث» نیز در ماندگاری زبان فارسی اثرگذار بوده است. چنانکه اگر این تلاش صورت نمی‌گرفت امروزه از گنجینه بزرگ و ارزشمند آثار شاعران و اندیشمندان این سرزمین که به فارسی نگاشته شده است بهره‌ای نداشتیم، آثاری که کاخ بلند هویت ایرانی بر آنها بنا شده است.

کنگره یعقوب لیث بر ظرفیت بزرگ زبانی ایران پهناور تکیه دارد، بنابراین کنگره مذکور در سطح بین الملل و با حضور شخصیت‌های بزرگ کشورهای فارسی زبان برگزار می‌شود.

فرآیند دریافت آثار طی یک فراخوان دو مرحله‌ای در دو بخش پژوهشی و ادبی انجام می‌شود که بر این اساس در بخش پژوهشی هفت موضوع و در بخش ادبی یک موضوع (شعر) انتخاب و خلاصه آثار برگزیده در کنگره اصلی ارائه و همچنین کل آثار دریافتی برگزیده در کتابچه کنگره چاپ و منتشر می‌شود.

نخستین کنگره بین المللی یعقوب لیث با مشارکت اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سیستان و بلوچستان، اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان سیستان و بلوچستان، مجموعه فرهنگی هنری «نی زار»، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ایران، شهرداری زابل و دانشگاه زابل برگزار می‌شود.

علاقه مندان می‌توانند برای آثار خود را در قالب شعر حداکثر تا پنجشنبه دوم آذر به سامانه اینترنتی دبیرخانه این کنگره به نشانی www.yaqoubleiscong.ir ارسال کنند.

کد مطلب 5930745

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