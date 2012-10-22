فراخوان اولین کنگره بین المللی شعر عاشورایی در قروه منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، با حمایت معاونت های تخصصی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و اداره کل متبوع در ادامه یک دوره همایش منطقه ای شعر عاشورایی و چهار دوره کنگره کشوری شعر عاشورایی در استان فرهنگی کردستان و شهرستان وحدت مدار قروه، کنگره شعر عاشورایی برگزار می شود.

هدف از این کنگره آشنایی شیفتگان فرهنگ متعالی عاشورا با صفات و فضائل حضرت امام حسین (ع) و یاران وفادارش و ترویج فرهنگ و ارزش های اصیل اسلامی، شناسایی و تجلیل از پدید آورندگان آثار فاخر فرهنگی و ادبی مرتبط با عاشورا و ارتقاء سطح کیفی شعر و گسترش هرچه بیشتر آن پنجمین کنگره شعر عاشورایی شهرستان قروه را با عنوان اولین کنگره بین المللی شعر عاشورایی در سال تولید ملی حمایت از کار و سرمایه ایرانی است.

محورهای برگزاری این کنگره شامل، زندگی و سیره امام حسین (ع) و یاران وفادارش، صفات، فضائل و دلاوری های حضرت امام حسین (ع)، جلوه های فرهنگ عاشورا، ایثار و شهادت، نقش امر به معروف و نهی از منکر امام حسین (ع) به عنوان طلایه دار این فریضه الهی، نقش عاشورا در انقلاب اسلامی و تداوم آن، خلق اشعار و قطعات ادبی عاشورایی به ویژه با مضامین امر به معروف و نهی از منکر و ترویج فرهنگ عفاف و حجاب است.

بخش های کنگره نیز شامل، بخش اصلی شعر و قطعه ادبی عاشورایی است و شرکت کنندگان می توانند در بخش اصلی در دو رده سنی زیر 30 سال و بالای 30 سال شرکت کنند.

در بخش قطعه ادبی با رای هیئت داوران بدون لحاظ شرط سنی به سه نفر که بهترین قطعه ادبی عاشورایی را حداکثر در 200 کلمه به زبان فارسی ارسال کنند لوح تقدیر و جوایز نفیسی اهدا می شود.

در بخش ویژه کنگره نیز شامل شعر ویژه شهدای مظلوم کردستان انصار و مهاجر به چهار زبان کردی، ترکی، عربی و فارسی برای کلیه رده های سنی به نفرات برتر هر زبان که از سراسر کشور و یا خارج کشور به یکی از زبان های مذکور در خصوص شهدای مظلوم کردستان شعر و یا قطعه ادبی ارسال کنند لوح تقدیر، تندیس همایش و هدایای نفیسی اهدا می شود.

در بخش بین المللی نیز هدف، تبادل تجربه و بهره مندی از اشعار شعرای اهل بیت (ع) به ویژه شعرای عاشورایی سایر کشورهای مسلمان و همچنین آشنایی با ادبا و شعرای منتخب کشورهای مختلف است.

در این بخش شعرای منتخب سایر کشورها به شکل غیر رقابتی حضور پیدا می کنند و آثار با انتخاب داوران در مراسم اختتامیه مورد تقدیر قرار می گیرد.

در بخش کارگاه‌ های آموزشی و نشست‌ های تخصصی با حضور اساتید مربوطه با محور نقش عاشورا در شعر و ادب برگزار می‌ شود.

مهلت ارسال آثار 25 آذر ماه 1391 است و زمان برگزاری کنگره نیز در آستانه اربعین حسینی (ع) و افتتاحیه در 9 دی ماه روز بصیرت و میثاق امت با ولایت و روز 10 دی ماه نیز اختتامیه برگزار می شود.