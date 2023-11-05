صادرات محصولات کشاورزی به لحاظ وزنی کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس گزارش جدید سازمان توسعه تجارت، در نیمه نخست امسال یک میلیارد و ۵۵۸ میلیون دلار محصولات کشاورزی شامل میوه و تره‌بار؛ خشکبار؛ محصولات حیوانی و صنایع وابسته؛ گل و گیاه دارویی، خوراکی، زینتی و صنعتی از کشور صادر شده که سهم آن از کل صادرات غیرنفتی کشور حدود ۶.۵ درصد است.

کل صادرات محصولات کشاورزی در نیمه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل به لحاظ وزنی ۴ درصد کاهش داشته اما به لحاظ ارزشی ۲۲ درصد افزایش یافته است.

بیشترین صادرات از بین گروه‌های مختلف محصولات کشاورزی مربوط به میوه و تره‌بار بوده است. در نیمه اول امسال دو میلیون و ۱۱۸ هزار تن میوه و تره‌بار به ارزش ۷۳۷ میلیون دلار از کشور صادر شده که به لحاظ ارزشی ۳.۱ کل صادرات غیرنفتی کشور را در نیمه اول امسال به خود اختصاص داده است. همچنین صادرات میوه و تره‌بار در این مدت نسبت به ۶ ماهه اول سال قبل به لحاظ وزنی ۱۲ درصد کاهش و به لحاظ ارزشی ۹ درصد افزایش داشته است.

خشکبار، دومین گروه کالایی در بین محصولات کشاورزی است که در نیمه اول امسال ۱۸۵ هزار تن به ارزش ۳۴۳ میلیون دلار صادرات داشته است. سهم خشکبار از کل صادرات غیرنفتی در نیمه اول امسال ۱.۴ درصد بوده است. همچنین صادرات این گروه نسبت به شش ماهه اول سال قبل به لحاظ وزنی و ارزشی به ترتیب ۳۱ و ۲۰ درصد رشد داشته است.

«محصولات حیوانی و صنایع وابسته» و «گل و گیاه دارویی، خوراکی، زینتی و صنعتی» نیز در رتبه بعدی قرار دارند که صادرات آن‌ها به ترتیب ۲۲۰ هزار تن به ارزش ۳۱۹ میلیون دلار و ۸۹ هزار تن به ارزش ۱۶۰ میلیون دلار بوده است. سهم این دو گروه از کل صادرات غیرنفتی کشور در نیمه اول امسال ۱.۳ و ۰.۷ درصد بوده است.

همچنین در ۶ ماهه اول امسال صادرات محصولات حیوانی و صنایع وابسته به لحاظ وزنی و ارزشی ۸۸ و ۶۴ درصد رشد داشته و صادرات گروه گل و گیاه دارویی، خوراکی، زینتی و صنعتی نیز به لحاظ وزنی و ارزشی ۴۳ و ۳۲ درصد رشد داشته است.

در این میان توجه به این نکته هم خالی از لطف نیست که ۳ مقصد اول محصولات کشاورزی صادراتی عراق، سایر کشورها و امارات متحده عربی بوده که به ترتیب مقصد ۳۰ درصد، ۲۶ و ۱۶ درصد از کل محصولات کشاورزی صادراتی در نیمه نخست امسال بودند.

بعد از این ۳ کشور، به ترتیب روسیه، چین، افغانستان و پاکستان قرار دارد که به ترتیب ۱۲، ۶، ۵ و ۵ درصد صادرات محصولات کشاورزی ایرانی به این کشورها انجام شده است.