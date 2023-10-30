برخی برندهای لبنی ایران حضور دائم در بازار عراق دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، ولید محمد رزوقی، مدیرکل بخش دام، طیور و آبزیان وزارت کشاورزی عراق درباره حضورش در ایران گفت: در راستای افزایش تولیدات محصولات لبنی و شیر می‌توانیم از تجربیات دام پروران ایرانی برای تکثیر نژادها و همچنین نژادهای اصلاح شده استفاده کنیم.

وی افزود: عراق به دلیل شرایط آب و هوایی تولیدات کمی در بخش دامی دارد به طوری که در حال حاضر روزانه ۴۰ کیلو گرم شیر در این کشور تولید می‌شود.

رزوقی در همین حال از ایران خواست این کشور را با طرح‌های پیشرفته بخش دام آشنا کند.

وی درباره صادرات محصولات لبنی ایران به عراق اذعان کرد: بازار عراق خالی از محصولات لبنی ایران نیست و برخی برندهای ایرانی حضور دائم در بازار ما دارند.