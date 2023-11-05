منصور شیشه فروش در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت بارش‌ها در استان اصفهان اظهار داشت: بر اساس پیش بینی هواشناسی بارش‌ها تا امشب در استان ادامه خواهد داشت.

وی افزود: طی ۲۴ ساعت گذشته نائین با ۱۲ میلی‌متر، روستای مصر با ۱۱ میلی‌متر و اردستان با ۹ میلی‌متر بیشترین بارش استان را داشته‌اند.

بارش‌های امشب رگباری است

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با اشاره به اینکه امشب نیز بارش‌ها به ویژه در مناطق شرق و شمال استان به صورت رگباری خواهد بود، ابراز داشت: باید توجه داشت که شب گذشته محورهای پلیس راه – جندق، جندق – مصر، مصر – خور دچار آبگرفتگی شد.

وی ادامه داد: همچنین شاهد آبگرفتگی معابر در روستاهای فران، نهوج و آونج و گل انجیله، مهاباد مرکزی و اردستان بودیم.

ریزش دیواره رودخانه اردستان

شیشه فروش ادامه داد: همچنین باید توجه داشت که دیواره رودخانه داخل شهر اردستان هم دچار خسارت شد که به خوبی کنترل لازم در خصوص ساماندهی روان آب‌ها انجام شد.

وی با بیان اینکه سامانه بارشی امشب از استان اصفهان خارج می‌شود، گفت: خوشبختانه این بارش‌ها در استان اصفهان خسارتی نداشت.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان افزود: تا هفته آینده پایداری جو را داریم که در ادامه آن شاهد افزایش آلاینده‌های جوی خواهیم بود.

تخصیص اعتبار ۵ میلیارد تومانی برای طرح آبخیزداری نهوج

وی با بیان اینکه هفته آینده مجدد موج بارش‌ها را شاهد خواهیم بود، ادامه داد: بر اساس پیش بینی‌های هواشناسی میزان بارش‌ها در پاییز امسال بالاتر از نرمال خواهد بود.

شیشه فروش در خصوص آخرین وضعیت بازسازی خسارت‌های ناشی از سیل در روستای نهوج نیز گفت: برای مدیریت سیلاب‌ها اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری ۵ میلیارد تومان برای اجرای طرح‌های آبخیزداری اختصاص داده است.

وی تصریح کرد: همچنین شرکت آب منطقه‌ای نیز ساماندهی رودخانه روستای نهوج را در دستور کار قرار داده است.