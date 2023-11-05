ملت اسلامی ایران زیربار ظلم و ستم نمی رود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدباقر محمدی لائینی بعدازظهر یکشنبه در همایش ملی روز مازندران در صالحان کجور با تقدیر از اقدامات و تلاش‌ها در راستای اقدام عمران آبادانی و بهسازی محوطه امامزاده محمد یا سلطان و زائرسرای آن گفت. خداوند را شاکر هستیم که ما را مؤمن و محب اهل بیت قرار داده است.

وی با بیان کردن خداوند توفیق داده مظلومان جهان را یاری کنیم و زیر بار ظلم نرویم آن را بزرگترین افتخار دانست و گفت: زیر بار زور و ظلم نرفتن عزت و افتخار می‌آورد.

نماینده ولی فقیه استان مازندران با اشاره به حمایت از مردم مظلوم غزه گفت: ما طرفدار مظلومان هستیم در حالی که رژیم گذشته طرفدار و نوکر اسرائیل بوده است بسیاری از کشورهای عربی نیز امروز حمایت نمی‌کنند.

نماینده ولی فقیه استان مازندران به عنوان اینکه مردم ما به یاد مردم مظلوم غزه راهپیمایی کرده‌اند، گفت: عزت ایران اسلامی در این است که زیر بار ظلم نمی‌رود و ظلم نمی‌کند و در این راه چالش‌ها و دردسرها و تهدیدها را با جان می‌خریم.

نماینده ولی فقیه استان مازندران در عین حال تاکید کرد برخی از مشکلات ما مربوط به خارج نیست از این رو برخی از مسئولان باید به هوش بیایند و پای کار بیایند.

وی با اشاره به وجود بیش از ۱۳۰۰ امامزاده در استان مازندران گفت: این امامزادگان از ظلم دشمنان به ایران و مازندران پناه می‌آوردند و آمدن سادات نشانه این است که مردم منطقه محب اهل بیت و آغوششان برای فرزندان پیغمبر باز بوده است.

وی با اشاره به این که اولین حکومت علوی در دنیا در مازندران ایجاد شد، انقلاب اسلامی ایران را برخاسته از دودمان پیامبر (ص) دانست و ظلم ستیزی عزت و عزت را از برجستگی‌های انقلاب اسلامی بیان کرد و گفت: در اقصی نقاط کشور خدمات خوبی صورت گرفته و سطح رفاه با دوران قبل از انقلاب قابل قیاس نیست.