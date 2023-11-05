به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، نمایشگاه بین‌المللی واردات چین (CIIE) هرساله با هدف توسعه تعاملات تجاری با دنیا توسط دولت چین برگزار می‌شود.

این نمایشگاه اولین نمایشگاه واردات در جهان و ابتکار چین برای باز کردن درهای اقتصاد خود به دنیاست. در این نمایشگاه برخلاف نمایشگاه‌های عادی، شرکت‌های دیگر کشورها محصولات خود را در چین و برای خریداران چینی ارائه می‌کنند.

بزرگ‌ترین هلدینگ‌های تجاری اقتصادی دنیا برای حضور در نمایشگاه واردات چین برنامه‌ریزی می‌کنند و این رویداد یکی از مهم‌ترین فرصت‌ها برای گسترش روابط و فروش محصولات آنها به شمار می‌رود.

مرکز تجاری ایران- چین (سوژو) یکی از دفاتر صادراتی کریدور فناوری تا بازار است که به شرکت‌های دانش بنیان، فناور، خلاق و آزاد خدمات صادراتی ارائه می‌دهد.

کریدور فناوری تا بازار با بخش‌های کریدور صادرات، باشگاه شرکت‌های صادراتی دانش بنیان و دفاتر صادراتی پس از توانمندسازی شرکت‌ها در تجاری سازی بازار داخلی، به شرکت‌ها خدمات صادراتی نیز ارائه می‌دهد.

در نمایشگاه CIIE مرکز تجاری ایران چین (سوژو) مجری برگزاری پاویون بخش تجاری ایران در نمایشگاه واردات چین است.

بخش تجاری پاویون ایران در این نمایشگاه دارای چهار بخش از شش حوزه نمایشگاه بین‌المللی واردات چین است.

اولین حوزه فعالیت پاویون تجاری ایران در CIIE، محصولات غذایی و کشاورزی است که این حوزه با شعار «سبز، سالم و پایدار» فعالیت می‌کند. حوزه‌ دوم صنعت فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی است. برخی شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی در پاویون ایران در حوزه‌ صنعت فناوری اطلاعات به نمایش محصولات و خدمات خود می‌پردازند.

ارائه خدمات به شرکت‌های دانش بنیان بخش مهمی از رسالت مرکز تجاری ایران چین (سوژو) است.

حوزه سوم محصولات مصرفی با شعار «همه با هم، برای خلق یک زندگی سبز و سالم» است. این حوزه یک فرصت درخشان برای نمایش صنایع دستی ایرانی است.

مرکز تجاری ایران چین (سوژو) طی همکاری با برندهای مطرح حوزه صنایع دستی به نمایش فرش، میناکاری، منبت‌کاری، ظروف فیروزه، ظروف سفالی و دیگر صنایع منحصر به فرد ایرانی می‌پردازد. به دلیل روش تولید انبوه کالاها در چین، کالاهای دست‌ساز و با ارزش هنری در این کشور با استقبال زیادی روبرو می‌شود.

حوزه چهارم، تجهیزات پزشکی و محصولات بهداشتی است. به علت پیشرفته بودن صنعت پزشکی در کشور ایران، پاویون ایران در بخش پزشکی به نمایش جدیدترین تجهیزات پزشکی می‌پردازد. این حوزه نیز جهت ورود شرکت‌های دانش بنیان به بازار جهانی بسیار مطلوب ارزیابی می‌شود.

کریدور فناوری تا بازار در سال ۱۳۹۰ با هدف تسهیل مسیر فناوری تا بازار تأسیس شد. خدمات کریدور در سه محور مشاوره رایگان کسب و کار، خدمات تجاری‌سازی و توسعه صادرات دانش بنیان ارائه می‌شود.

بخشی از هزینه این خدمات از محل حمایت‌های ستاد توسعه فناوری نانو، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بینان ریاست جمهوری و صندوق نوآوری و شکوفایی تأمین می‌شود و تا سقف معینی برای شرکت‌های دانش بنیان، نانو، خلاق و فناور رایگان است.