به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مخبر که به عنوان پنجمین مقام عالی حاضر در افتتاحیه سخنرانی می‌کرد در ابتدای سخنانش جنایات جنگی رژیم صهیونیستی را با کشتار بیش از ۱۰ هزار نفر در غزه محکوم کرد و از مجامع بین المللی خواست برای توقف این جنایات بیش‌از پیش تلاش کنند.وی در این سخنرانی با تشریح زمینه‌ها و شرایط جدید اقتصاد جهانی، مواردی چون به اشتراک گذاشتن فرصت‌های داخلی با بقیه جهان، حمایت از توسعه فراگیرِ نظام تجاریِ چندجانبه برای تنظیم قوانین بین‌المللی، حفظ ثبات زنجیره‌های صنعتی و تأمین جهان، ایجاد شهرهای مراکز مصرف بین‌المللی، توسعه تجارت الکترونیک و ایجاد سیستم‌های لجستیکی مدرن؛ را به عنوان ۶ پیشنهاد برای تقویت الگوی تجارت جدید جهانی برشمرد.

مخبر همچنین در بخش‌های پایانی سخنان خود با اشاره به مزیت‌های جغرافیایی، منابع و ذخایر طبیعی، نیروی جوان و توسعه انسانی بالا، تنوع اقلیمی ودستاوردهای علمی و فناورانه به عنوان ۵ ظرفیت ویژه ایران از همه کشورها برای توسعه سرمایه گذاری دعوت به همکاری کرد.

متن کامل سخنان معاون اول رئیس‌جمهور در افتتاحیه ششمین اکسپو بین‌المللی واردات چین به شرح زیر است:

«بسم الله الرحمن الرحیم. عالی‌جنابان، نخست وزیران محترم، وزرای گرامی نخست وزیر محترم جمهوری خلق چین، رؤسای محترم سازمان‌های بین‌المللی، رؤسای محترم هیئت‌های نمایندگی، خانم‌ها و آقایان، از حضور در این مراسم باشکوه که به مناسبت افتتاحیه ششمین نمایشگاه بین‌المللی واردات چین و مجمع بین‌المللی اقتصادی «خون‌چیاو» برپا شده است، بسیار خرسندم. این رویداد مهم را صمیمانه به دولت و مردم چین، به‌ویژه برگزارکنندگان این نمایشگاه تبریک گفته و بهترین دستاوردها را برای آن آرزو می‌نمایم.در عین حال، نمی‌توانیم از حادثه غم انگیز، تروریستی و نسل‌کشی در غزه بگذریم؛ مردم بی‌دفاع و به معنای واقعی، مظلوم غزه، بدون آب و غذا، زیر شدیدترین حملات وحشیانه رژیمی غاصب به سر می‌برند. رژیم صهیونیستی با اقدامات غیر انسانی اخیر خود علیه مردم بیگناه غزه، تاکنون بیش از ۱۰ هزار نفر از جمله ۴ هزار کودک و ۳ هزار زن را به شهادت رسانده است؛ اقدامی بی‌سابقه که نمایانگر جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت است. باید یکی از مهم‌ترین دستورکارهای مجامع بین‌المللی، پایان دادن فوری به کشتار مردم مظلوم، ارسال کمک‌های بشردوستانه و رفع محاصره غزه باشد.

اما، رویداد مهم نمایشگاه شانگهای؛ از فرصت حضور در این نمایشگاه استفاده کرده و توجه شما را به چند نکته جلب می‌نمایم؛ اقتصاد جهانی، که در اثر شیوع ویروس کرونا و کاهش تعاملات اقتصادی رو به افول گذارده بود؛ مجدداً به سطح پیشین خود رسیده است و شاهد تحول اقتصاد جهانی و ورود آن به دوران جدیدی هستیم. در دوران جدید، آسیا و مشرق‌زمین، جایگاه ویژه‌ای در شکل‌دهی به اقتصاد جهانی دارند و مشارکت فعالانه کشورها در تعریف پروژه‌ها و همکاری متقابل، نشان‌دهنده این موضوع مهم است. در همین راستا دولت جمهوری اسلامی ایران نیز با تقویت روابط، با کشورهای هدف و همسایگان خود و به کارگیری دیپلماسی چندجانبه و عضویت در سازمان همکاری شانگهای و بریکس، به‌دنبال مشارکت و همکاری در اقتصاد و تجارت جهانی است.

آقایان و خانم‌ها!

چهارمین انقلاب صنعتی که به ارتباطات، اُتوماسیون، فناوری ساختِ پیشرفته و هوش مصنوعی اشاره دارد، در حال نوسازی بنیان‌های اقتصادی است. دیجیتالی شدن محیط کسب و کار و لزوم توجه بیش از پیش کشورها به تربیت نیروی انسانی متخصص و مجهز به مهارت‌های جدید، از پیامدهای انقلاب صنعتی چهارم است. این امر، منجر به بازنگری در مسیرهای آموزشی و توسعه مهارت و ایجاد تغییرات ساختاری در بلندمدت شده است.

از سوی دیگر، افزایش یک‌جانبه‌گرایی، جریان تجارت بین‌المللی را تهدید می‌کند؛ جنگ تجاری بین کشورهای مختلف و تحریم‌های اقتصادی که به معنای واقعی کلمه تروریسم اقتصادی است، موانعی در برابر جهانی شدن اقتصاد ایجاد می‌نمایند.

امروز، مشکلات اقتصادی، تنها توسط یک کشور قابل حل نیستند و بنگاه‌های اقتصادی نیز، بی‌توجه به این چالش‌ها نمی‌توانند از رشد و پیشرفت خود اطمینان حاصل کنند.

عالی جنابان!

اقتصاد کنونی با مشخصات و چالش‌هایی که دارد به بازتعریف الگوهای تجاری، بر اساس این تحولات نیاز دارد و نمی‌توان بر اساس الگوهای سابق با تجارت رفتار کرد.

علاوه بر این، تعریف موجود از تجارت جهانی، تاکنون نتوانسته است کشورهای جهان را با خود همراه سازد و نیاز به الگوی جدیدی از تجارت، به منظور تضمین منافع عمومی جامعه بشری وجود دارد.

من؛ شما را به ترسیم چشم‌اندازهای آتیِ جهانی، مبتنی بر خلق مشترک الگوها و الزامات تجارت فی‌مابین، با معنی جدید آن فرا می‌خوانم.

به اشتراک گذاشتن فرصت‌های داخلی با بقیه جهان، حمایت از توسعه فراگیرِ نظام تجاریِ چندجانبه برای تنظیم قوانین بین‌المللی، حفظ ثبات زنجیره‌های صنعتی و تأمین جهان، ایجاد شهرهای مراکز مصرف بین‌المللی، توسعه تجارت الکترونیک، ایجاد سیستم‌های لجستیکی مدرن؛ از جمله پیشنهادها در راستای تقویت الگوی تجارت جدید جهانی است.

ایران، کشوری با ظرفیت‌های بسیار بالاست؛ به طوری که در حال حاضر، رتبه اول از نظر مجموع ذخایر نفت و گاز، رتبه هفتم به لحاظ تنوع مواد معدنی، رتبه پنجم در ذخایر مس، جزو ۱۸ کشور اول جهان به لحاظ وسعت و جمعیت و نوزدهمین اقتصاد جهان بر مبنای برابری قدرت خرید است. از نظر توسعه انسانی، با توجه به ترکیب سنی جوان و تحصیل‌کرده، در رده کشورهای با «توسعه انسانی بالا» قرار دارد.

به لحاظ جغرافیایی، با داشتن مرزهای آبی و خاکی با ۱۵ کشور و پوشش جمعیتی بالغ بر ۶۰۰ میلیون نفر، در مرکز اتصال خاورمیانه، آسیا و اروپا واقع شده است.

ایران با ۲۷۰۰ کیلومتر مرز دریایی، سواحل طولانی، وجود بنادر اقیانوسی چابهار و جاسک، وجود مسیر کریدوری بین خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزر و همچنین زیرساختهای ترانزیتی در مسیر جاده ابریشم، به لحاظ موقعیت جغرافیایی-سیاسی به عنوان پلی تاریخی و اقتصادی، آسیای شرقی و جنوب شرقی را به اروپا و بالعکس متصل می‌کند.

در حوزه انرژی، ایران به لحاظ تولید انواع تجهیزات نفت و گاز و پتروشیمی، پالایشگاه، نیروگاه‌ها، انواع کاتالیستها و نوسازی و بازسازی مجتمع‌های پالایشگاهی از توانمندی‌های بالایی برخوردار است. لذا از همین جا، آمادگی صادرات خدمات فنی و مهندسی در حوزه‌های فوق الذکر را اعلام می‌نمائیم.

علاوه بر این، ایران با داشتن جایگاه هفتم در ذخایر طبیعی و معدنی در سطح جهان، نه‌تنها بسیاری از نیازهای داخلی را تأمین می‌کند بلکه با صادرات محصولات معدنی به ویژه فلزات، به بسیاری از صنایع در محیط بین‌الملل نیز کمک می‌نماید. بی‌تردید سرمایه‌گذاری در معادن ایران و هم‌چنین زیرساخت‌های فرآوری آن، به ثبات زنجیره‌های تأمین کمک خواهد کرد.

پیشرفت‌های کشور ما در حوزه درمان، تولید دارو و تجهیزات پزشکی، رادیوداروها، نانو، بایو، سلول‌های بنیادی، هوافضا، مخابرات و ارتباطات، تنها بخشی از دستاوردهای علمی و فناورانه است. همگان شاهد بودند که جمهوری اسلامی ایران در فضای تحریم‌های ناعادلانه، ماهواره‌های بومی خود را به دست توانای همین سرمایه‌های انسانی جوان، در فضا قرار داد. ما آماده هستیم همکاری‌های خود با طرف‌های علاقه‌مند را در حوزه‌های علمی و فناورانه گسترش دهیم.

تنوع اقلیمی ۴ فصلی، تنوع تولیدات کشاورزی و مزیت‌های حوزه گردشگری نیز از دیگر ظرفیت‌های فراوان ایران برای توسعه تجارت در بین کشورهاست. در این راستا، شرایط جغرافیایی و تعداد روزهای آفتابی، فرصت بسیار خوبی برای سرمایه‌گذاری در تولید انرژی‌های تجدیدپذیر در ایران فراهم ساخته است که همگان را به این امر دعوت می‌نمایم.

ایران با بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و تعریف دقیق جایگاه خود، با توجه به رویدادهای نظام بین‌المللی، توانسته است نقشی مهم، در روندهای کلان منطقه‌ای و بین‌المللی برعهده گیرد و همان‌طور که انتظار می‌رود، در جهت‌دهی به تحولات آتی جهانی نقشی راهبردی داشته باشد.

پاویون ملی جمهوری اسلامی ایران در نمایشگاه بین‌المللی واردات چین امروز برپا خواهد شد. بعضی از شرکت‌های بزرگ ایران در این نمایشگاه حضور دارند و بخشی از توانمندی‌های خود و ظرفیت‌های ایران را ارائه خواهند کرد. از همه شما عزیزان دعوت می‌کنم که از آن دیدن نمائید. متشکرم»