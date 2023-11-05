اوضاع اسفبار بیمارستان شهدای الاقصی غزه به علت حجم بالای مجروحان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، رئیس بیمارستان شهدای الاقصی اعلام کرد که ۵۲ شهید و دهها مجروح به دنبال کشتار اشغالگران به اردوگاه المغازی رسیده است. بیش از هفتاد نفر از شهیدان و مجروحانی که به این بیمارستان وارد شده اند از کودکان و زنان هستند.

وی افزود: حدود ۲۱۰۰ پیکر و ۵۰۰۰ زخمی به بیمارستان شهدای الاقصی وارد شده است. بیمارستان قادر به خدمات رسانی نیست و در برابر این حجم از مجروح فروپاشیده است.

رئیس بیمارستان شهدای الاقصی گفت: ما از جامعه جهانی می‌خواهیم که در راستای نجات بخش بهداشت و درمان غزه قبل از اینکه زمان از دست برود، حرکت کند.

از سوی دیگر سخنگوی سازمان بهداشت جهانی نیز گفت: سیستم بهداشت و درمان در غزه توان خدمات رسانی ندارد و باید آتش بس برقرار شود. کمک‌ها باید وارد غزه شود. دنیا نباید در برابر رنج‌های مردم غزه دست بسته بماند.