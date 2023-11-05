  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۴ آبان ۱۴۰۲، ۱۹:۱۳

اوضاع اسفبار بیمارستان شهدای الاقصی غزه به علت حجم بالای مجروحان

اوضاع اسفبار بیمارستان شهدای الاقصی غزه به علت حجم بالای مجروحان

منابع بیمارستانی در غزه از اوضاع اسفبار مراکز درمانی، به علت حجم زیاد مجروحان حملات رژیم صهیونیستی به غزه خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، رئیس بیمارستان شهدای الاقصی اعلام کرد که ۵۲ شهید و دهها مجروح به دنبال کشتار اشغالگران به اردوگاه المغازی رسیده است. بیش از هفتاد نفر از شهیدان و مجروحانی که به این بیمارستان وارد شده اند از کودکان و زنان هستند.

وی افزود: حدود ۲۱۰۰ پیکر و ۵۰۰۰ زخمی به بیمارستان شهدای الاقصی وارد شده است. بیمارستان قادر به خدمات رسانی نیست و در برابر این حجم از مجروح فروپاشیده است.

رئیس بیمارستان شهدای الاقصی گفت: ما از جامعه جهانی می‌خواهیم که در راستای نجات بخش بهداشت و درمان غزه قبل از اینکه زمان از دست برود، حرکت کند.

از سوی دیگر سخنگوی سازمان بهداشت جهانی نیز گفت: سیستم بهداشت و درمان در غزه توان خدمات رسانی ندارد و باید آتش بس برقرار شود. کمک‌ها باید وارد غزه شود. دنیا نباید در برابر رنج‌های مردم غزه دست بسته بماند.

کد مطلب 5931241

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها