تظاهرات گسترده در سوئد در حمایت از فلسطین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، هزاران نفر در اعتراض به تداوم جنایت‌های اشغالگران قدس علیه مردم مظلوم فلسطین و در حمایت از فلسطینیان در غزه امروز یکشنبه در شهر استکهلم، پایتخت سوئد گردهم آمدند.

تظاهرکنندگان به فراخوان تعداد زیادی از سازمان‌ه ای غیردولتی در این کشور در منطقه اودنپلان تجمع کرده و از رژیم صهیونیستی خواستند به حملات خود به غزه پایان داده، آتش بس فوری اعلام کند و اجازه ورود کامل کمک‌ های بشردوستانه به غزه را نیز بدهد.

معترضان پلاکاردهایی با مضامین «کودکان در غزه کشته می شوند»، «نسل کشی را متوقف کنید»، «فلسطین برای همیشه» و مدل‌ هایی به نمایندگی از کودکان کشته شده در غزه حمل کردند.

تظاهرکنندگان با سردادن شعارهای «آزادی برای فلسطین» به سمت پارلمان سوئد راهپیمایی کردند.

معترضان در این راهپیمایی همچنین به حمایت دولت سوئد از اسرائیل واکنش نشان داده و آن را محکوک کردند.