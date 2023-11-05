  1. بین الملل
  2. اروپا
۱۴ آبان ۱۴۰۲، ۲۰:۲۲

تظاهرات گسترده در سوئد در حمایت از فلسطین

تظاهرات گسترده در سوئد در حمایت از فلسطین

هزاران نفر در پایتخت سوئد در اعتراض به تداوم جنایت‌های اشغالگران صهیونیست و نیز در حمایت از مظلومان فلسطینی تظاهرات کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، هزاران نفر در اعتراض به تداوم جنایت‌های اشغالگران قدس علیه مردم مظلوم فلسطین و در حمایت از فلسطینیان در غزه امروز یکشنبه در شهر استکهلم، پایتخت سوئد گردهم آمدند.

تظاهرکنندگان به فراخوان تعداد زیادی از سازمان‌ه ای غیردولتی در این کشور در منطقه اودنپلان تجمع کرده و از رژیم صهیونیستی خواستند به حملات خود به غزه پایان داده، آتش بس فوری اعلام کند و اجازه ورود کامل کمک‌ های بشردوستانه به غزه را نیز بدهد.

معترضان پلاکاردهایی با مضامین «کودکان در غزه کشته می شوند»، «نسل کشی را متوقف کنید»، «فلسطین برای همیشه» و مدل‌ هایی به نمایندگی از کودکان کشته شده در غزه حمل کردند.

تظاهرکنندگان با سردادن شعارهای «آزادی برای فلسطین» به سمت پارلمان سوئد راهپیمایی کردند.

معترضان در این راهپیمایی همچنین به حمایت دولت سوئد از اسرائیل واکنش نشان داده و آن را محکوک کردند.

کد خبر 5931305

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها