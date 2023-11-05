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۱۴ آبان ۱۴۰۲، ۱۸:۱۳

اردوغان: توقف کشتار فلسطینیان در غزه مسئولیت ما است

اردوغان: توقف کشتار فلسطینیان در غزه مسئولیت ما است

رئیس‌جمهور ترکیه اعلام کرد که این مسئولیت ما در قبال تاریخ است که کشتار فلسطینیان در غزه را متوقف کنیم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه امروز یکشنبه طی سخنانی در مراسم بهره برداری از چند پروژه در استان ریزه اعلام کرد: این وظیفه ما است که برادران و خواهران فلسطینی خود از ظلم اسرائیل خلاص و کشتارهایی که در غزه جلوی چشم جهانیان رخ می‌ دهد را متوقف کنیم.

رئیس جمهور ترکیه در ادامه خاطرنشان کرد: این مسئولیت ما در قبال تاریخ است که حامیان مرتکبان این قتل‌ عام غیراخلاقی، ناجوان‌مردانه و نفرت‌ انگیز و نیز جنایاتشان را افشا کنیم.

رجب طیب اردوغان در ادامه اضافه کرد: برادران و خواهران ما در غزه را هرگز تنها و درمانده نگذاشته و نخواهیم گذاشت.

این در حالیست که وی پیشتر هم با اظهاراتی تندوتیز جنایت‌های رژیم صهیونیستی در نوار غزه را محکوم کرده بود؛ بسیاری از کارشناسان تأکید می‌کنند اردوغان در حالی انتقادات لفظی خود علیه تل‌آویو را تشدید کرده که آنکار هم‌اکنون دارای بیشترین مراودات اقتصادی با رژیم صهیونیستی و از اصلی‌ترین مسیرهای تأمین انرژی رژیم است.

اردوغان دراین‌باره گفته بود: آنجا در نوار غزه جنایت‌هایی علیه بشریت انجام می‌شود.هیچ اصطلاحی برای توصیف وحشی‌گری که در انجا رخ می‌دهد، وجود ندارد. فلسطین صحنه یک فاجعه انسانی بی سابقه است. آنجا جنایت‌هایی علیه انسانیت انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه «بیمارستان ها در غزه با وحشی گری بمباران می‌شود. اولویت ما آتش بس فراگیر در غزه است»، افزود: هیچ چیزی وجود ندارد که این وحشی گری را توجیه کند. ما تاکنون ۱۰ هواپیمای حامل کمک‌های بشردوستانه به غزه ارسال کرده ایم و به ارسال کمک‌های بیشتر ادامه خواهیم داد.

کد مطلب 5931215

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    نظرات

    • رضا IR ۰۶:۲۶ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۵
      3 0
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      خفه شو دو روی پست و منافق. تو عین یک اسرائیلی پست بازی می کنی. از یک طرف بیشتر نفت و سوخت تانک ها و ماشین جنگی اسرائیل رو تامین می کنی و از یک طرف ادعای محبت به مردم مظلوم فلسطین رو داری. تاریخ نشان داده مردم مظلوم و به ویژه مسلمانان از شما انسانهای دو روی پست ضربه خورده و میخوره.
    • احسان IR ۱۲:۲۳ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۵
      5 0
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      اتفاقا تمام آنچه اسرائیل در خصوص جنگ نیاز دارد از جمله سوخت و مواد غذایی و آب را شما تامین می‌کنید ، آدم دورو و منافق و ....
    • علی اصغر سلیمانی US ۱۵:۰۷ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۵
      0 0
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      اردوغان دیکتاتور ترکیه اگر راست می گوید از مردم مظلوم فلسطین دفاع می کند صادرات و واردات نفت وگاز را قطع کنه و کالاهای اسرائیلی ها را تحریم بکنه ایشان هزاره چهره دارد هیچوقت حرف درست وحسابی نگفته الکی حرف می‌زند تا مردم کشور را قول بزنه
    • ناشناس IR ۱۶:۰۳ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۵
      0 0
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      تو بخاطر افکار عمومی دنیا وکشورت این حرف هارو می زنی وگرنه که سوخت ادوات نظامی وآب ومواد غذایی رژیم کودک کش رو‌تامین می کنی

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