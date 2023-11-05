اردوغان: توقف کشتار فلسطینیان در غزه مسئولیت ما است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه امروز یکشنبه طی سخنانی در مراسم بهره برداری از چند پروژه در استان ریزه اعلام کرد: این وظیفه ما است که برادران و خواهران فلسطینی خود از ظلم اسرائیل خلاص و کشتارهایی که در غزه جلوی چشم جهانیان رخ می‌ دهد را متوقف کنیم.

رئیس جمهور ترکیه در ادامه خاطرنشان کرد: این مسئولیت ما در قبال تاریخ است که حامیان مرتکبان این قتل‌ عام غیراخلاقی، ناجوان‌مردانه و نفرت‌ انگیز و نیز جنایاتشان را افشا کنیم.

رجب طیب اردوغان در ادامه اضافه کرد: برادران و خواهران ما در غزه را هرگز تنها و درمانده نگذاشته و نخواهیم گذاشت.

این در حالیست که وی پیشتر هم با اظهاراتی تندوتیز جنایت‌های رژیم صهیونیستی در نوار غزه را محکوم کرده بود؛ بسیاری از کارشناسان تأکید می‌کنند اردوغان در حالی انتقادات لفظی خود علیه تل‌آویو را تشدید کرده که آنکار هم‌اکنون دارای بیشترین مراودات اقتصادی با رژیم صهیونیستی و از اصلی‌ترین مسیرهای تأمین انرژی رژیم است.

اردوغان دراین‌باره گفته بود: آنجا در نوار غزه جنایت‌هایی علیه بشریت انجام می‌شود.هیچ اصطلاحی برای توصیف وحشی‌گری که در انجا رخ می‌دهد، وجود ندارد. فلسطین صحنه یک فاجعه انسانی بی سابقه است. آنجا جنایت‌هایی علیه انسانیت انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه «بیمارستان ها در غزه با وحشی گری بمباران می‌شود. اولویت ما آتش بس فراگیر در غزه است»، افزود: هیچ چیزی وجود ندارد که این وحشی گری را توجیه کند. ما تاکنون ۱۰ هواپیمای حامل کمک‌های بشردوستانه به غزه ارسال کرده ایم و به ارسال کمک‌های بیشتر ادامه خواهیم داد.