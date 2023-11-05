ضرورت حرکت آفندی رسانه ای برای رساندن ندای مظلومیت مردم غزه

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمهدی حق شناس شامگاه یکشنبه در آئین اختتامیه اولین جشنواره رسانه‌ای خزر با محوریت مدیریت شهری و گردشگری با بیان اینکه رسانه‌های دنیا تلاش کردند جنایات رژیم صهیونیستی مسکوت بماند، افزود: قدرت شهادت طلبی مردم مظلوم غزه سبب بیداری جهان اسلام شده است.

وی حرکت آفندی برای تولید محتوا را امری مهم و ضروری برشمرد و گفت: همکاران رسانه‌ای زیادی برای اعزام به غزه اعلام آمادگی کردند و خبرنگاران استان در این زمینه پای کار هستند.

در این مراسم حسن بهرامی به عنوان مسئول بسیج رسانه چالوس معرفی شد.