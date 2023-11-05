صحبت های گل محمدی و تمرین در زمین اصلی/ تلاش برای رساندن بیماران!

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به تاجیکستان، نخستین جلسه تمرینی تیم فوتبال پرسپولیس عصر امروز ساعت ۱۶:۳۰ به وقت تهران در چمن اصلی ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار شد.

* مسئولان باشگاه پرسپولیس با رایزنی‌های لازم توانستند امروز هم در چمن مصنوعی ورزشگاه که قرار است سه شنبه میزبان بازی این تیم مقابل استقلال باشد تمرین کنند.

* یحیی گل محمدی قبل از شروع تمرین در حالی برای بازیکنان صحبت کرد که مورد تشویق عده‌ای از ایرانی‌های حاضر در محل تمرین قرار گرفت. آنها با شور خاصی سرمربی سرخپوشان را تشویق کردند.

* تمرین پرسپولیس ۷۰ دقیقه طول کشید که به پاسکاری های تکضرب، تاکتیک‌های تهاجمی و همچنین گردش توپ در بخش‌های مختلف زمین اختصاص داشت.

* این تیم فردا دوشنبه نیز آخرین تمرین قبل از مسابقه را در چمن مصنوعی ورزشگاه مرکزی که محل برگزاری بازی است انجام می‌دهد.

* کادر پزشکی پرسپولیس برای بهبود سرماخوردگی چند بازیکن نظیر علیرضا بیرانوند، فرشاد فرجی و میلاد سرلک در تلاش است تا حضور آنها را قطعی کند.

دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس و استقلال تاجیکستان ساعت ۱۷:۳۰ سه شنبه هفته جاری ۱۶ آبان ۱۴۰۲ در ورزشگاه مرکزی تاجیکستان که به اسم پالمر نیز شناخته می‌شود بازی خواهند کرد.