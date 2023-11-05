کشف ۱۳۰ کیلو ماده مخدر شیشه در شرق پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسین باباپور اظهار داشت: در راستای مبارزه قاطع و همه جانبه علیه قاچاقچیان و سوداگران مرگ، مأمورین عملیات ویژه این پلیس با انجام اقدامات پلیسی گسترده موفق به ردگیری یکی از قاچاقچیان حرفه‌ای مواد مخدر، که از عاملان اصلی تهیه و قاچاق محموله‌های مواد مخدر و روانگردان در پایتخت است، شدند از همین رو با گسترش اقدامات اطلاعاتی مخفیگاه سوژه شناسایی و تحت رصد قرار گرفت.

این مقام انتظامی ادامه داد: با مراقبت لحظه به لحظه فعالیت‌های متهم در نهایت برای مأمورین مسجل شد، سوژه مقادیر قابل توجهی مواد روانگردان را از مرزهای شرقی کشور تهیه و قصد توزیع گسترده آن را در شهر تهران دارد، که بلافاصله پس از هماهنگی با مراجع قضائی، موفق شدند ضمن رعایت کلیه موازین قانونی و حقوق شهروندی در یک عملیات غافلگیرانه متهم را دستگیر و در بازرسی به عمل آمده از مخفیگاه وی ۱۳۰ کیلو ماده روانگردان شیشه کشف شد.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فاتب در پایان ضمن تشکر از مأموران پلیس و عوامل دخیل در این پرونده که با زحمات شبانه روزی و جهادگونه خود ضربه محکمی را بر پیکره غول افیون زدند اعلام کرد: متأسفانه یکی از اعتیادآورهای بسیار خطرناک و خانمان سوز همین شیشه است که علاوه بر اعتیاد و مشکلات مرتبط با آن به دلایل ساختار صنعتی خود می‌تواند استفاده کنندگان را گاهی مبدل به یک جانی خطرناک کرده که در این خصوص نیز حوادث تلخی به وقوع پیوسته است لذا از تمامی آحاد مردم و به ویژه جوانان تقاضا داریم به سمت اعتیاد و مصرف مواد مخدر و روانگردان نرفته چرا که به جز آسیب و تهدیداتی بسیار جدی جسمی و روانی آن برای مصرف کنندگان، قانونگذار نیز در این خصوص قوانین بسیار سخت و غیرقابل اغمازی وضع کرده است.