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۱۵ آبان ۱۴۰۲، ۸:۴۰

در رأس هیاتی عالی رتبه؛

نخست وزیر عراق وارد تهران شد

نخست وزیر عراق وارد تهران شد

نخست وزیر عراق در رأس هیاتی عالی رتبه برای دیدار با مقامات کشورمان وارد تهران شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد شیاع السودانی نخست وزیر عراق صبح امروز در رأس هیاتی عالی رتبه برای دیدار با مقامات کشورمان وارد تهران شد.

وی در بدو ورود در فرودگاه مهر آباد مورد استقبال جواد اوجی وزیر نفت کشورمان قرار گرفت.

کد مطلب 5931467
رامین عبداله شاهی

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