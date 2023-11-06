نخست وزیر عراق وارد تهران شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد شیاع السودانی نخست وزیر عراق صبح امروز در رأس هیاتی عالی رتبه برای دیدار با مقامات کشورمان وارد تهران شد.
وی در بدو ورود در فرودگاه مهر آباد مورد استقبال جواد اوجی وزیر نفت کشورمان قرار گرفت.
نخست وزیر عراق در رأس هیاتی عالی رتبه برای دیدار با مقامات کشورمان وارد تهران شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، محمد شیاع السودانی نخست وزیر عراق صبح امروز در رأس هیاتی عالی رتبه برای دیدار با مقامات کشورمان وارد تهران شد.
وی در بدو ورود در فرودگاه مهر آباد مورد استقبال جواد اوجی وزیر نفت کشورمان قرار گرفت.
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