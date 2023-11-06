آمادگی ادارات اصفهان برای خدمات رسانی در فصل زمستان بررسی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهران زینلیان ظهر دوشنبه در حاشیه ششمین جلسه کمیسیون مدیریت اجرایی ایمنی حمل و نقل استان در سال جاری، گفت: در این جلسه مسائل محور آزادراه شرق اصفهان (آزادراه شهید حجازی) مطرح شد.

وی ادامه داد: در این راستا ایمن سازی، ورودی آزادراه به محور نایین_ اصفهان و تلاقی با محور اردستان_اصفهان بررسی شد و به لحاظ تعریض جاده، نصب علائم و خط کشی مسیر مورد تأکید قرار گرفت.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان بیان کرد: همچنین تکمیل و تجهیز زیرساخت‌های همجوار این آزادراه (ساختمان پلیس و راهداری) تأکید شد.

زینلیان اضافه کرد: بر اساس دستور جلسه کمیسیون، آمادگی دستگاه‌ها برای فصل سرد سال نیز مورد بررسی قرار گرفت، در این راستا مقرر شد همه دستگاه‌های استان با توجه به تجربیات گذشته، آمادگی لازم را برای زمستان پیش رو داشته باشند.