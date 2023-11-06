همه آی پدهای اپل آپدیت می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گیزموچاینا، طبق این اطلاعات آی پدهای پایین و میان رده تا مارس ۲۰۲۴ تغییر می کنند. از سوی دیگر پیش بینی می شود آی پد پروهای ۱۱ و ۱۳ اینچی نیز در نیمه نخست سال آینده میلادی رونمایی شوند.

مدل های جدید آی پد پرو نمایشگر او ال ای دی و تراشه M۳ خواهند داشت.

نسل جدید آی پد ایر نیز مجهز به تراشه M۲خواهد شد.از سوی دیگر آی پد مینی با تراشه A۱۶ بیونیک ساخته می شود.

البته اپل هنوز این شایعات را تایید نکرده اما مارک گورمن تحلیلگر بلومبرگ که این اخبار را منتشر کرده، یک منبع معتبر به حساب می آید. اگر گزارش های انتشاریافته صحت داشته باشد، این نخستین باری خواهد بود که اپل کل لاین آی پد را در یک سال آپدیت می کند.