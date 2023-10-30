جزییات ۳ تراشه جدید اپل فاش شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، رویداد مذکور ساعت ۸ شب به وقت آمریکا آغاز و پیش بینی می شود چند سخت افزار در آن رونمایی شوند.

مارک گورمن خبرنگار نشریه بلومبرگ گزارش داده بود این شرکت مشغول آماده سازی یک رایانه آی مک ۲۴ اینچی است که احتمالا در این رویداد همراه یک مک بوک آپدیت شده با تراشه سری M۳ رونمایی می شود.

گورمن در گزارشی در این باره نوشت تراشه استانداردM۳ احتمالا یک سی پی یو ۸ هسته ای و یک جی پی و ۱۰ هسته ای مشابه تراشه M۲ است، اما سرعت عملکرد و حافظه آن ارتقا یافته است.

همچنین او در گزارشش اشاره کرده بود شرکت مشغول آزمایش چند تنظیمات برای تراشه های M۳ و M۳Max است.

احتمالا تراشه M۳ Pro با ۱۲ هسته و جی پی یو ۱۸هسته ای و همچنین یک گزینه گرانقیمت تر با سی پی یو ۱۴ هسته ای با جی پی یو ۲۰ هسته ای عرضه خواهد شد. از سوی دیگر تراشه M۳Max ممکن است با سی پی یو ۱۶ هسته ای و جی پی یو با ۳۲یا ۴۰ هسته به بازار عرضه می شود.