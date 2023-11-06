٦ طلا، نقره و برنز حاصل کار نمایندگان ایران در روز نخست

به گزارش خبرنگار مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون کاراته، روز نخست از مسابقات قهرمانی آسیا به پایان رسید و نمایندگان ایران در کاتا و کومیته نوجوانان و کاتای انفرادی جوانان به دیدار رقبای خود رفتند که در پایان موفق به کسب یک طلا، یک نقره و ۴ برنز رسیدند.



در وزن ۴۷- کیلوگرم دختران، غزل فتحی دیدار فینال با نتیجه ۵ بر ۳ برابر «میکی آیتو» از ژاپن صاحب برتری شد و به مدال طلا دست یافت. فتحی در این رقابت‌ها برابر رقبایی از چین تایپه و ازبکستان به ترتیب ۱۰ بر صفر و ۴ بر ۲ پیروز و راهی فینال شده بود.



در کاتای انفرادی جوانان آیلین بهاری در دیدار فینال نتیجه را به «آزوسا تاکاتا» از ژاپن واگذار کرد و به مدال نقره بسنده کرد. محمد حسین فراهانی در وزن ۷۰+ کیلوگرم، ساغر جندقی در وزن ۶۱- کیلوگرم، آرش رازانی در وزن ۷۰- کیلوگرم و زهرا رضازاده در وزن ۵۴- کیلوگرم نیز موفق به کسب مدال برنز شدند.



در ادامه‌ای مسابقات فردا سه شنبه ۱۶ آبان ماه نمایندگان ایران در کاتای تیمی جوانان دختران (مبینا حداد زاده، سارینا دری، ساناز مهری ماهانی)، کاتای تیمی جوانان پسران (امیرحسین عربی، محمد علی و امیرمحمد مسلمی مهنی)، کاتای انفرادی زیر ۲۱ سال (سپیده امینی و متین زارع)، کومیته جوانان وزن ۴۸- کیلوگرم (فاطمه جعفر نژاد)، وزن ۵۳- کیلوگرم (فاطمه زهرا سعید آبادی)، وزن ۵۹- کیلوگرم (بشری ایمانی)، وزن ۶۶- کیلوگرم (هانا حسین پور)، وزن ۶۶+ کیلوگرم (زهرا رحیم پور)، وزن ۵۵- کیلوگرم (امیر محمد کلاهدوز)، وزن ۶۱- کیلوگرم (ابوالفضل همدم جو)، وزن ۶۸- کیلوگرم (محمد عرفان خوش عقیده)، وزن ۷۶- کیلوگرم (وهاب شاهمیر)، وزن ۷۶+ کیلوگرم (یوسف نیک روش) به مصاف رقبای خود می‌روند.