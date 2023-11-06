کمپرسور ایرانی جایگزین کمپرسور آمریکایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، جلیل سالاری مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران در مراسم انعقاد قرارداد ارتقای کیفی نفت کوره تولیدی پالایشگاه‌های لاوان و کرمانشاه گفت: ما امروز در همه حوزه‌های کیفی سازی و کمی سازی به دانش فنی دست یافته ایم.

سالاری با بیان اینکه یکی از چالش‌های ما همواره نفت کوره بوده، گفت: روزی که طرح RCD را در پالایشگاه شازند اجرا کردیم کاتالیست را در اختیار ما قرار ندادند، اما امروز در این حوزه به خودکفایی رسیده ایم.

وی در ادامه با بیان اینکه در زمینه تولید و دانش فنی کاتالیست به خودکفایی رسیده ایم و اکنون صادرات انجام می‌دهیم، تصریح کرد: امروز در باک خودروهایی ونزوئلایی بنزین ایرانی استفاده می‌شود و این افتخاری برای دانشگاه و شرکتهای دانش بنیان ما است.

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران با بیان اینکه طبق تکلیف قانون دانش فنی باید در کشور مستقر شود، به تفاوت ارزش اقتصادی نفت کوره کیفی سازی شده اشاره و اظهار داشت: تفاوت ارزش اقتصادی نفت کوره ۳.۵ درصد با نیم درصد هر تنی ۲۰۰ دلار است، یعنی در یک واحد ۵ هزار تنی سالانه ۵۲ میلیون دلار ارزش افزوده خواهیم داشت.

وی با بیان اینکه ۲ پالایشگاه کرمانشاه و لاوان به شرکت‌های دانش بنیان ارتقای نفت کوره اعتماد کردند. تاکید کرد: قطعاً این اقدام بهره وری اقتصادی و بهینه سازی مصرف انرژی در پی خواهد داشت.

وی ادامه داد: نقشه راه شرکت‌های پالایشی در کیفی سازی نفت کوره در جهت رعایت استاندارد و حفظ محیط زیست باید دیده شود، ضمن اینکه فرصت اشتغالزایی به همراه خواهد داشت. ما هم در این راستا امکانات لازم را در اختیار قرار خواهیم داد.

سالاری با بیان اینکه توسعه فناوری شروع شده و ما باید آن را ادامه داده و از مرزهای کشور عبور کنیم، گفت: امروز کمپرسوری را که ما ساختیم جای کمپرسور آمریکایی را گرفته است و کارفرما نیز بر کیفیت استاندارد آن صحه گذاشته است.

وی کیفی سازی نفت کوره را اتفاقی مهم در صنعت نفت خواند و ابراز امیدواری کرد که با این اقدام شاهد افزایش ظرفیت بانکرینگ باشیم، البته نقدینگی مورد نیاز برای تحقق این هدف نیز تأمین خواهد شد.