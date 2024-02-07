به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، جلیل سالاری به مناسبت چهل و پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در تشریح دستاوردهای این صنعت در ۲۹ ماه گذشته از آغاز به‌کار دولت سیزدهم گفت: بر اساس این طرح، ارتقای کیفی نفت‌کوره در پالایشگاه‌های کشور در دستور کار قرار گرفته و مقدار نفت کوره تولیدی در پالایشگاه‌های کشور کاهش می‌یابد و به فرآورده‌های با ارزش افزوده بیشتر تبدیل خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه این اقدام همسو با عمل به تکالیف وزارت نفت در حوزه قانون هوای پاک در اولویت قرار گرفته است، بیان کرد: با شکل‌گیری این طرح، نشست‌های ده‌گانه کارگروهی ماهانه با حضور مدیران و اعضای هیئت مدیره واحدهای پالایشی در جهت برنامه‌ریزی برای نیازسنجی کشور در حوزه زنجیره پایین‌دستی، شکل‌گیری ساختار پروژه و نحوه اختصاص منابع مالی داخلی واحدها براساس بند «ر» قانون بودجه سال ۱۴۰۲، در واحدهای پالایشی برگزار شده و در این نشست‌ها روند اجرای این طرح‌ها و موانع و چالش‌های اجرای پروژه در واحدهای پالایشی بررسی می‌شود.

معاون وزیر نفت با تأکید بر لزوم اجرای طرح‌های بهینه‌سازی و کیفی‌سازی با توجه به مصرف روزافزون سوخت در کشور گفت: در این باره لازم است سازمان‌ها نیز با وزارت نفت همکاری لازم را داشته باشند و در روند اجرای پروژه‌ها تسهیل‌گری کنند.

سالاری یکی از مهم‌ترین موانع اجرای طرح‌های کیفی‌سازی نفت کوره را اعطای مجوزهای سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرد و افزود: این در حالی است که این پروژه‌ها از اساس بر مبنای اهداف زیست محیطی تعریف شده و طبق قانون بودجه سال ۱۴۰۳، قانون هوای پاک، همچنین برنامه هفتم توسعه به‌عنوان یک تکلیف به‌عهده وزارت نفت قرار گرفته است. یک سال است درگیر مکاتبات با محیط زیست هستیم، این در حالی است که وقتی واحد به بهره‌برداری رسید، بر اساس استانداردها می‌توان پایش‌های زیست‌محیطی را اجرایی کرد.

وی تأکید کرد: در این باره مذاکرات و جلسات متعددی با سازمان حفاظت محیط زیست برگزار و پیشنهاد مستثنا شدن این طرح‌ها از محدوده شعاع ۳۰ کیلومتری نیز مطرح شده است و امیدواریم با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست، مجوزهای زیست محیطی این پروژه‌ها به‌سرعت اخذ شود، چراکه در صورت طولانی شدن روند اجرای پروژه، طرح به لحاظ ارزش اقتصادی دچار مشکل می‌شود و نوسان‌های نرخ ارز نیز پیمانکاران را در مسیر اجرایی پروژه دچار چالش‌های بیشتری خواهد کرد.

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی با اشاره به انتخاب شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران به‌عنوان مشاور اجرای «طرح جامع ارتقای کیفی نفت کوره واحدهای پالایشی» با تأیید سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد گفت: طبق بند «ر» قانون بودجه سال ۱۴۰۲ شرکت‌های پالایشی نیز موظف هستند ۴۰ درصد از سود پالایشی خود را به اجرای این طرح‌های بهینه‌سازی اختصاص دهند که این منابع در بیشتر پالایشگاه‌ها اختصاص یافته و اخطار لازم به پالایشگاه‌های دیگر نیز درباره کاهش تخفیف خوراک داده شده است.

سالاری افزود: نحوه اجرای طرح‌های ارتقای کیفی نفت کوره بسته به مشخصات پالایشگاه‌ها متفاوت بوده و در این باره برنامه‌ریزی لازم با حضور تیم‌های فنی انجام شده است.

بومی‌سازی دانش فنی واحدهای پیچیده ارتقای کیفی نفت‌کوره برای نخستین بار در ایران

وی با تأکید بر اینکه برای نخستین بار دانش فنی پیچیده اجرای این واحدها در داخل کشور با استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی و تجارب گذشته بومی‌سازی شده است، بیان کرد: با استقرار دولت سیزدهم و از نخستین نمایشگاه بین‌المللی صنعت نفت، ظرفیت‌ها را شناسایی و با شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی برای استفاده از دانش فنی داخلی در زمینه تبدیل نفت کوره به فرآورده‌های سبک‌تر مذاکره کردیم که سرانجام با بررسی‌های انجام‌شده درباره توان فنی شرکت‌های داخلی این مذاکرات به یک توافق‌نامه و اجرای مرحله آزمایشگاهی منجر شد و سرانجام به سمت فرآیند نیمه‌صنعتی حرکت کردیم.

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی از دیگر موانع بیرونی طرح را محدودیت‌های گمرکی برشمرد و گفت: در این باره پیشنهاد شده است یک گمرک اختصاصی برای حوزه صنایع نفتی و کالاهای اختصاصی ایجاد شود، چرا که معطل شدن کالاها در صف گمرک موجب طولانی شدن روند اجرای پروژه‌ها خواهد شد.

سالاری افزود: همچنین در زمینه استفاده از توان شرکت‌های داخلی نیاز است ظرفیت واقعی تولیدکنندگان داخلی مدنظر قرار گیرد و کالاها به‌موقع وارد پروژه‌ها شود و حتی در زمان ضرورت بتوانیم به‌منظور تسریع در زمان‌بندی پروژه و اجرای تکالیف از ظرفیت منابع بیرونی نیز استفاده کنیم که درباره این موارد جلساتی با گمرک و وزارت صمت برگزار شده است.

۹ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری برای زنجیره کامل ارتقای کیفی نفت‌کوره در واحدهای پالایشی ایران

وی منابع مالی موردنیاز برای اجرای کامل این طرح‌ها در پالایشگاه‌های کشور را در مجموع نزدیک به ۹ میلیارد دلار اعلام کرد و گفت: بدون توجه به زنجیره پایین‌دستی، اجرای این پروژه‌ها به‌صورت مرحله‌ای در بخش کیفی‌سازی و در گام اولیه، حدود ۹ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز خواهد داشت که عمده آن از محل منابع داخلی پالایشگاه‌ها تأمین خواهد شد.

معاون وزیر نفت در امور پالایش و پخش تأکید کرد: در کنار اجرای پروژه‌های بهینه‌سازی، اجرای دیگر پروژه‌های زیست محیطی نظیر خاموش کردن گازهای مشعل، بازیافت لجن‌ها، ایجاد فضای سبز کافی، تصفیه فاضلاب‌ها، استفاده از آب‌های خاکستری و کاهش مصرف آب همزمان با توسعه کیفی در دستور کار قرار گرفته است.

سالاری نفت افزود: در برخی پالایشگاه‌های کشور طرح‌های افزایش ظرفیت در دستور کار قرار گرفته که در این طرح‌ها نیز هدف‌گذاری ما این است نفت‌خام به نفت کوره تبدیل نشود.

وی تصریح کرد: در اجرای پروژه‌های پالایشی ارتقای کیفی نفت کوره برخی از شرکت‌های دارنده دانش فنی خارجی نیز درخواست مشارکت با شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی در پروژه‌ها را داشتند که در بررسی‌های اولیه مشخص شد توان فنی شرکت‌های ایرانی در این حوزه قابل رقابت است.