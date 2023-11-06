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۱۶ آبان ۱۴۰۲، ۱:۱۱

منابع اطلاعاتی آمریکا:

طرح پنتاگون برای ارسال موشک‌های هدایت شونده ویژه به اسرائیل

طرح پنتاگون برای ارسال موشک‌های هدایت شونده ویژه به اسرائیل

در ادامه حمایت نامحدود واشنگتن از جنایات تل آویو در جنگ غزه، یک مقام آگاه در کاخ سفید فاش ساخت که واشنگتن درصدد ارسال بمب‌های هدایت شونده نقطه‌زن برای جنگنده‌های اسرائیلی است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از القدس العربی، یک مقام دولتی آگاه در کاخ سفید روز دوشنبه فاش ساخت که دولت جو بایدن به کنگره اطلاع داده است که قصد دارد بمب‌های هدایت شونده نقطه‌زن به ارزش ۳۲۰ میلیون دلار به اسرائیل ارسال کند.

پیشتر، روزنامه وال استریت ژورنال برای اولین بار گزارش داد که دولت در ۳۱ اکتبر یک اطلاعیه رسمی به رهبران کنگره ارسال کرده و در آن، از آمادگی پنتاگون برای ارسال از پیش برنامه‌ریزی شده و هدفمند بمب‌های ویژه هدایت شونده نقطه‌زن برای جنگنده‌های اسرائیل خبر داده است.

این روزنامه با استناد به مکاتباتی که مشاهده کرده است، فاش ساخت که شرکت تولید تسلیحات رافائل ایالات متحده آمریکا، این بمب‌ها را به شرکت مرکزی و هلدینگ خود در اسرائیل، (Rafael Advanced Defense Systems) برای اهداف نظامی در وزارت دفاع اسرائیل منتقل خواهد کرد.

از سوی دیگر، مجلس نمایندگان آمریکا روز جمعه لایحه جنجالی کمک ۱۴.۳ میلیارد دلاری به رژیم صهیونیستی را تصویب کرد.

بایدن خواستار تصویب بودجه اضطراری ۱۰۶ میلیارد دلاری برای کمک به رژیم صهیونیستی، تایوان، اوکراین و کمک‌های بشردوستانه شده است.

اما جمهوریخواهان در طرح خود کمک به رژیم صهیونیستی را از بودجه کمک به تایوان و اوکراین و کمک‌های بشردوستانه جدا کردند تا این کمک‌ها زودتر به رژیم صهیونیستی ارایه شود.

کد مطلب 5932398

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