واکنش آمریکا به تهدیدات حمله اتمی وزیر صهیونیستی به غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل القدس العربی، ودانت پاتل، معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه با محکوم کردن اظهارات وزیر صهیونیست درباره استفاده از بمب هسته‌ای ضد غزه، این اظهارات «کاملا غیر قابل قبول» خواند.

بر پایه این گزارش، پاتل در نشستی خبری گفت: ما همچنان باور داریم که خودداری تمامی طرفین درگیری از چنین لفاظی‌های منزجرکننده‌ای حایز اهمیت است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به افزایش عملیات‌های رژیم صهیونیستی در نوار غزه گفت: واشنگتن بحران انسانی در غزه و تلفات بزرگ غیرنظامیان را زیر سوال نمی‌برد.

پاتل در رابطه با ارایه سوخت به غزه گفت: ما با اسرائیل و مصر در مورد انتقال سوخت به غزه به گونه‌ای بحث می‌کنیم که به غیرنظامیان کمک کند نه حماس.

درگیری‌ها در غزه در پی عملیات غافلگیرانه و گسترده «طوفان الاقصی» توسط حماس علیه مواضع رژیم صهیونیستی در ۷ اکتبر (۱۵ مهر) آغاز شد.