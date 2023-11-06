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۱۶ آبان ۱۴۰۲، ۲:۰۶

واکنش آمریکا به تهدیدات حمله اتمی وزیر صهیونیستی به غزه

واکنش آمریکا به تهدیدات حمله اتمی وزیر صهیونیستی به غزه

معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه اظهارات وزیر صهیونیست درباره استفاده از بمب هسته‌ای در غزه را «کاملا غیر قابل قبول» خواند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل القدس العربی، ودانت پاتل، معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه با محکوم کردن اظهارات وزیر صهیونیست درباره استفاده از بمب هسته‌ای ضد غزه، این اظهارات «کاملا غیر قابل قبول» خواند.

بر پایه این گزارش، پاتل در نشستی خبری گفت: ما همچنان باور داریم که خودداری تمامی طرفین درگیری از چنین لفاظی‌های منزجرکننده‌ای حایز اهمیت است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به افزایش عملیات‌های رژیم صهیونیستی در نوار غزه گفت: واشنگتن بحران انسانی در غزه و تلفات بزرگ غیرنظامیان را زیر سوال نمی‌برد.

پاتل در رابطه با ارایه سوخت به غزه گفت: ما با اسرائیل و مصر در مورد انتقال سوخت به غزه به گونه‌ای بحث می‌کنیم که به غیرنظامیان کمک کند نه حماس.

درگیری‌ها در غزه در پی عملیات غافلگیرانه و گسترده «طوفان الاقصی» توسط حماس علیه مواضع رژیم صهیونیستی در ۷ اکتبر (۱۵ مهر) آغاز شد.

کد مطلب 5932400

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    نظرات

    • ‌سید یوسف سادات حسینی IR ۱۰:۴۵ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۶
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      اسراعیل کوچکتر از ان است که بخواهد؟ وارد جنگ با نیروهای مقاومت وارد جنگ شود به قول شهید مقاومت حاج قاسم سلیمانی حریف امریکا و نوچه های او بسیج ایران است نه نیروی نظامی ایران
      • عبدل IR ۱۲:۵۴ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۶
        0 0
        تکبیر

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